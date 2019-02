Luca Uccello MILANO - Finalmente Gigio Donnarumma è tornato il portiere

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Finalmente Gigio Donnarumma è tornato il portiere prodigio, quello che ha bruciato le tappe anche in Nazionale, quello che guadagna sei milioni netti a stagione. Un contratto che gli ha pesato forse troppo la prima stagione con Fassone e Mirabelli e una proprietà cinese senza identità.Ma ora le cose sembrano essere cambiate. Le polemiche con i tifosi («Dollarumma», tanto per ricordare la più simpatica...) sono solo una pagina nera di un libro da buttare, da dimenticare come il braccio di ferro tra Casa Milan e il suo agente che ha provato, ha forzato la mano per portarlo via, al migliore offerente, ottenendo in cambio un signor rinnovo per Gigio e fratello.Soldi ben spesi verrebbe da dire oggi, dopo che Gigio ha salvato il Milan contro la Roma. Soldi investiti per un portiere che deve fare la differenza come sta facendo in questo campionato. Tanti grandi interventi, pochi errori, l'ultimo nel derby, sulla rete di Icardi (21 ottobre). Una rete che gli è costata nuovamente una pioggia incessante di critiche, di dietrologie troppo semplici per poterlo buttare a terra.Gigio non ha solo le mani grandi e grosse, ha anche le spalle che ormai sono abituate a sopportare ogni cosa. È cresciuto, è maturato, ha capito come funzionano le cose. Gattuso se lo coccola, Mancini anche. Perché Gigio è tornato e a Roma lo ha dimostrato a pieni voti. Senza colpe sulla rete di Zaniolo, come non ne avrebbe avute se quel pallone di Pellegrini, finito sul palo, alla fine fosse entrato alle sue spalle. Lui il suo l'ha fatto a dovere.E non a caso si è parlato di miracoli a ripetizione. Gigio e una difesa che prende pochi gol. Solo 21 in tutto il campionato. Quella del Milan è la quarta miglior difesa del campionato dietro solo a Juventus (15), Inter (16) e Napoli (18). Dicembre e gennaio i mesi migliori, mesi in cui la squadra di Gattuso è cresciuta, ha trovato il suo equilibrio. Sei le gare in campionato a dicembre con tre reti subite da Gigio e compagni, appena una nell'ultimo mese, poche ore fa a Roma. La solidità c'è e non è ovviamente solo merito del suo portierone azzurro. C'è la crescita di Romagnoli, c'è Zapata e Musacchio che si sono dimostrati meglio di un anno fa.E poi ci sarebbe Caldara che sta per tornare. Un rinforzo che andrà sommato a quelli di Conti e Strinic una volta che saranno tornati completamente a disposizione.