Luca Uccello MILANO - «Fallo con passione o non farlo affatto». Il

MILANO - «Fallo con passione o non farlo affatto». Il messaggio via social di Zlatan Ibrahimovic. Uno di quelli che fanno paura, spaventano i tifosi del Milan: dopo Boban e Maldini (praticamente) non vorrebbero perdere l'attaccante svedese. Ma sarà così. Questa volta però sarà lui ad andarsene, non permetterà, come già successo con Berlusconi, che venga lasciato dal Milan una seconda volta. Per questo ha scritto questo messaggio che ha un unico destinatario, Ivan Gazidis.

Il dirigente che sta cambiando ancora una volta il Diavolo, sta cancellando la sua storia, sta mandando via chi ha vinto per far posto a uomini di fiducia ma che con il club rossonero non hanno niente a che vedere. Insomma, non sono bastati qualche mese da campione per far capire che Ibra è fondamentale per questo Milan e per quello verrà. Un Milan che ha fatto capire invece di non aver più bisogno di lui, della sua leadership. Un grave errore come quello di interrompere già da ora ogni comunicazione con Maldini, Boban e Massara. Gazidis sembra non abbia più nessun rapporto con la parte tecnica, nemmeno con Stefano Pioli.

L'impressione è che la parte decisionale del club, chi ha il potere abbia già chiuso la stagione senza pensare che si potrebbe ancora vincere la Coppa Italia, che l'Europa League è un obiettivo più che reale. Ma non è tutto.

Da quando si apprende Ralf Rangnick vorrebbe solo giocatori giovani, addirittura nessun over 25. Un progetto stile Arsenal che però in Italia non ha mai funzionato, non ha mai vinto lo scudetto. Il nuovo corso non prevede solo ragazzi di belle speranze e pagati pure poco. Il modello da seguire è Theo Hernandez che ha accettato di ridursi l'ingaggio a circa due milioni pur di vestire il rossonero. Ma quanto durerà questa politica se l'ex Real Madrid continuerà con questo tipo di prestazioni? Probabilmente poco.

Tra gli stipendi fuori tetto massimo sono quelli di Gigio Donnarumma (6 milioni all'anno) e Romagnoli (3.5 milioni), per i quali bisognerà discutere l'eventuale rinnovo. Ma Raiola ha già fatto sapere che a certe condizioni sarà difficile trovare un accordo. Capito, Gazidis?

