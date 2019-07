Luca Uccello

MILANO - E ora vendere. Il Diavolo deve riuscirci per far tornare i conti. A cominciare da Jesus Suso. Ancora una volta l'agente dello spagnolo ha fatto visita a Casa Milan. Non è la prima volta che succede e probabilmente non sarà nemmeno l'ultima, almeno fino a quando non sarà trovata una soluzione.

Il vestito da trequartista che Giampaolo gli ha disegnato nel suo 4-3-1-2 gli va stretto. Meglio quello che Fonseca è pronto a offrirgli, fargli indossare nella sua Roma tutto gioco e attacco. La trattativa prosegue con il Diavolo che potrebbe essere disposto a trattare, a rinunciare a qualche milione dei 38 previsti dalla clausola rescissoria pur di mettere a bilancio una nuova e fondamentale plusvalenza. La Roma avrebbe proposto N'Zonzi come contropartita tecnica. Un giocatore che a Massara piace, bisogna capire quanto al tecnico rossonero.

C'è poi il giallo André Silva: al portoghese sarebbe stato diagnosticato un problema ai tendini. Salta quindi, per il momento, l'affare da 30 milioni col Monaco che secondo una interpretazione maliziosa usa l'argomento sanitario per tirarsi indietro. Insomma, dietro a questo stop potrebbero nascondersi altre motivazioni. Ma da quanto filtra questa fumata nera non dovrebbe condizionare l'operazione per portare l'attaccante dell'Atletico a Milano.

Il Fondo Elliot ha mantenuto la promessa fatta a inizio mercato: finora ha investito quasi 100 milioni affidandosi a Maldini, Boban e Massara per renderlo più forte Un mercato che non è ancora finito. Serve un difensore centrale, un centrocampista, un attaccante se Cutrone alla fine deciderà di andare via, andare a giocare da titolare da qualche altra parte.

L'unica offerta arrivata dalla Premier League (Wolverhampton) non lo ha convinto, mentre in Italia Torino e Fiorentina non sono disposte a investire così tanto, 25 milioni, su di lui. Gli esuberi d'altra parte sono altrove, in altri reparti. Sicuramente a sinistra dove dopo l'arrivo di Hernandez sono addirittura in quattro. Due tra Ricardo Rodriguez (fino all'anno scorso titolare inamovibile), Laxalt e Strinic (mai una presenza in rossonero) devono essere ceduti. Ma non c'è una sola offerta arrivata per loro in queste settimane in via Aldo Rossi. Stesso discorso per Donnarumma la plusvalenza per eccellenza che il Milan in cuor suo sperava di poter cedere. Ma il Manchester United ha scelto di rinnovare con De Gea e il Psg nonostante l'addio a Buffon e il contemporaneo arrivo di Leonardo, non ha intenzione di mettere sul tavolo un assegno di 50 milioni di euro.

Sul mercato ci sono anche Chalanoglu, Kessie, Borini e Castillejo. Ma anche in questo caso mancano gli acquirenti realmente interessati. Staremo a vedere.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

