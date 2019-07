Luca Uccello

MILANO - È il giorno di Marco Giampaolo, delle sue prime parole per una nuova avventura alla guida del Diavolo, piena di aspettative. L'obiettivo non cambia. Provare a tornare in Champions League.

Il nuovo corso si aprirà a Casa Milan, alle ore 17 in punto. Al fianco del tecnico rossonero Paolo Maldini e Zvominir Boban con Frederic Massara. Presente anche il presidente Paolo Scaroni e l'ad Ivan Gazidis in attesa di un mercato che deve ancora dare tanto. Il Fondo Elliott che ha negato trattative di cessione è pronto a investire senza rischiare sanzioni, far arrabbiare nessuno a Nyon. Dopo Krunic, Bennacer e Theo Hernandez il prossimo colpo' potrebbe essere Jordan Veretout. Ma molto dipende anche da Lucas Biglia. A Milanello intanto è tutto pronto.

È pronto Giampaolo a cominciare una nuova avventura, prontissimo pure Theo Hernández che pensa in grande. «Sono venuto qui per lui, per riportare il Milan in Champions. Tutti i giocatori vorrebbero vincerla, sono qui per questa ragione, per arrivare al top e riportare il Milan dove merita». Pensieri e parole di un giocatore che ha scelto di dire addio alla al Real per un progetto ambizioso, dove si sentisse coinvolto, pieno di fiducia che fino a oggi gli è mancata.

Il terzino sinistro francese, classe 1997, prelevato a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ha parlato ai canali social rossoneri. «Sono carico e contento di venire al Milan. Spero di poter fare la storia di questo club. Darò il meglio di me stesso per fare il massimo. Il Milan è un grande club, per questo. Qui per fare la storia».

In rossonero ritroverà Castillejo e Reina. «Mi hanno detto che il Milan è un grande club e mi aiuteranno per poter diventare un giocatore migliore». Dal Portogallo, secondo, Record, il Benfica avrebbe negato qualsiasi contatto con la società di via Aldo Rossi per il centrocampista ventenne Gedson Fernandes. Altre operazioni: In uscita Borini potrebbe tornare a giocare in Premier, su di lui il Crystal Palace. Con le valige in mano anche Castillejo. Fatta la valutazione per Laxalt: 15 milioni di euro ma al momento non ci sono offerte concrete.

