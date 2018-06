Luca Uccello MILANO - È il giorno del verdetto, quello del giudizio, per

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - È il giorno del verdetto, quello del giudizio, per fortuna non ancora finale, della Camera Giudicante dell'Uefa che dopo quasi una settimana di riflessioni, consulti e dibattito è arrivata a sentenza. Un anno senza Europa, forse addirittura due, e una trentina di milioni di multa.Questa la punizione decisa con molta probabilità dai cinque giudici dell'Uefa diretta più alla presidenza (piena di punti interrogativi) di Yonghong Li che al Milan come società colpita inevitabilmente invece dalle regole del FairPlay finanziario per colpa dei bilanci in rosso di Fininvest. Una doppia sentenza che complicherà, se confermata, e non poco la stagione rossonera bloccata oggi sul mercato in entrata e che in uscita rischia di poter perdere qualche suo fiore all'occhiello: da Donnarumma a Suso con l'aggiunta di Bonaventura che piace al Borussia Dortmund.Una sentenza certamente severa, ritenuta eccessiva che costringerà l'ad Marco Fassone a ricorrere al Tas (Tribunale arbitrale dello Sport) perché quello che il Milan ha presentato come elemento stabilizzante di garanzia, il fondo Elliot, è stato considerato a sorpresa come un fattore poco rassicurante in Svizzera. Certamente presentarsi di fronte al Tribunale di Losanna con un assetto azionario diverso dotato di ampia copertura finanziaria potrebbe fare una considerevole differenza e permettere al Milan di ribaltare un giudizio che oggi sembra politico ma certamente vincolante e difficilmente ribaltabile con Yonghong Li solo al comando.Insomma, senza avere al fianco della proprietà cinese (che nel frattempo non ha versato i 32 milioni di aumento di capitale) l'imprenditore italo-americano Rocco Commisso, patron dei Cosmos, o la famiglia Ricketts difficilmente il Diavolo potrà riconquistare con diritto l'Europa e salvare la propria immagine, già messa in discussione, in questi mesi di continui giudizi negativi da parte dell'intera Uefa.