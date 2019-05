Luca Uccello

MILANO - È durata dieci mesi la sua seconda vita al Milan. Un addio annunciato da giorni quello di Leonardo e che sarà ufficializzato oggi, quando presenterà al presidente Scaroni le proprie dimissioni dal ruolo di direttore generale dell'area tecnico-sportiva.

Alla base della separazione dopo nemmeno un anno di lavoro, una profonda divergenza sulla gestione del mercato con l'ad Gazidis, intenzionato a puntare su una squadra giovane senza l'aiuto di giocatori d'esperienza. Un progetto che all'Arsenal può dirsi fallimentare dal punto di vista dei risultati.

Ma il Fondo Elliott ha deciso da mesi ormai di affidare ogni decisione anche sportiva al Ceo strappato la scorsa estate alla Premier League. Via Leo dentro Campos che entrerà nello staff come consulente esterno del mercato rossonero. A lasciare il club di via Aldo Rossi 8 potrebbe essere anche Paolo Maldini.

La bandiera rossonera potrebbe seguire Leonardo nel suo ritorno a Parigi (alla corte del Psg), ma anche attendere ancora un'altra stagione prima di prendere una decisione definitiva. Questa settimana Gazidis, come annunciato farà «un'analisi completa della stagione» e deciderà «i passi successivi da intraprendere per continuare il percorso di crescita del club». Tradotto: Gazidis incontrerà Rino Gattuso e valuterà insieme a lui quale sarà la scelta migliore per entrambi.

L'impressione è che senza un grande nome (non lo può essere Jardim) Ringhio possa tranquillamente continuare la propria avventura sulla panchina rossonera. Ma come detto molto dipenderà dal feeling che ci sarà con Campos e soprattutto se in queste ore uscirà un nuovo nome su cui fondare la nuova rivoluzione rossonera che probabilmente sarà senza Europa League.

La sentenza Uefa è in arrivo e la nuova possibile esclusione dalle coppe è dietro l'angolo. Una sanzione alla quale il Milan questa volta non si opporrebbe per tante ragioni, in primis per lavorare come meno vincoli sul mercato ma sempre nel nome del Fair Play Finanziario (che costringerà comunque il club a una cessione illustre, uno tra Donnarumma, Kessie o Suso, per una plusvalenza necessaria per il bilancio) e concentrarsi sul campionato, riprovare ad arrivare tra le prime quattro. Magari senza fallire, l'anno che verrà.

riproduzione riservata ®

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA