MILANO - Due anime. Una italiana, rossonera dentro. Quella di Paolo Maldini e Zvonimir Boban. L'altra straniera con a capo un fondo americano, lontano da Milano e dal Milan, dalla sua storia, dal calcio italiano. Ma è la seconda a comandare, a prendere le decisioni, a metterci i soldi. E per questa ragione i primi due a fine stagione con molta probabilità lasceranno il Milan, come ha fatto prima Leonardo, poi Gattuso. Tutti per lo stesso motivo.

Perché Ivan Gazidis vuole comandare, pur conoscendo poco e niente l'Italia, meno ancora i giocatori, quello di cui ha bisogno il Milan oggi. Basta pensare a Ibrahimovic arrivato con un anno esatto di ritardo rispetto ai progetti di Maldini.

Il Milan si è spezzato in due, definitivamente. Colpa di Rangnick. Un nome sponsorizzato da Hendrik Almstadt, braccio destro di Gazidis. L'ex Aston Villa conosce benissimo il connazionale e spinge per la candidatura dell'ex tecnico del Lipsia per il doppio ruolo di allenatore e direttore sportivo. Un nome solo al posto di Pioli, Maldini e Boban. Tutto torna in discussione o forse lo è sempre stato per Boban, sicuramente il più critico verso la proprietà rossonera. Critico fin dall'8 luglio: «Sognare con i piedi per terra è d'obbligo ed è da gente responsabile. Non sarei qui, altrimenti». Più diretto a fine mercato, il 2 settembre. «Vanno bene i giovani, ma forse sarebbe stato un bene avere qualche esperto in più». Sulla stessa linea Paolo Maldini il 25 ottobre: «L'idea di ringiovanire la squadra è condivisa, come è condivisa l'idea che nessuna squadra giovane ha vinto. Per farlo serve l'inserimento di calciatori di esperienza». A metà febbraio è Maldini a parlare per la prima volta di Rangnick: «Da direttore dell'area sportiva, con il dovuto rispetto, non credo che sia il profilo giusto da associare al Milan». La scorsa settimana Gazidis ha negato qualsiasi trattativa con un allenatore diverso da Pioli. Bugie secondo Boban: un Diavolo spaccato a metà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

