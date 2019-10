Luca Uccello

MILANO - Domani sera a Marassi (20,45) conta solo vincere e per riuscirci il Milan si attacca a tutto. Ai numeri e alle statistiche. In primis, a quelle del suo allenatore, a quel Marco Giamapolo che contro il Genoa non ha mai perso un derby: sei su sei.

Un record che dall'altra parte, sponda blucerchiata ricordano ancora benissimo. Numeri incoraggianti in vista di una sfida da dentro o fuori, anche per l'altro tecnico, per Aurelio Andreazzoli. A dar forza e coraggio ai rossoneri ci sono poi gli ultimi scontri diretti al Luigi Ferraris con il Milan vittorioso nelle due occasioni più recenti. Dal 2010 a oggi, nelle ultime dieci sfide all'ombra della Lanterna, il Milan ne ha vinto cinque, pareggiata una, persa quattro. Ma non solo. A respirare l'aria buona di Genova tornano anche Piatek e Suso, due che in rossoblù hanno giocato la loro miglior stagione in assoluto. Due su cui il Milan continua a puntare e rimanere puntualmente deluso, soprattutto sullo spagnolo.

E naturalmente Giampaolo si affiderà a Jesus per cercare di non affogare. Per non fallire bisognerà dare tutto. Parola di Pepe Reina, uno dei (pochi) leader dello spogliatoio rossonero: «Si può vincere, si può pareggiare e si può perdere. Quello che non ci deve mancare mai è l'anima, il cuore, mettere grinta per 90 minuti, così che a fine partita ti senti vuoto. Quella è l'unica cosa che non ci possiamo mai recriminare». Parole importanti in un momento decisivo della stagione del Diavolo. Perdere significherebbe dar ragione a Boban, buttare via un'altra stagione.

Vincere potrebbe invece potrebbe rilanciare le ambizioni rossonere e dar continuità a un progetto giovani difficile in partenza. Difficile nuovamente nei numeri perché fin qui la squadra di Giampaolo ha messo a segno appena quattro reti come la Samp ultima in classifica (solo l'Udinese ha fatto peggio con tre). Un problema gol che parte da lontano, dalle conclusioni verso la porta: in questa parziale classifica il Milan oggi è ultimo con 16 tiri nello specchio della porta. Anche la Spal penultima, Genoa e Samp hanno fatto meglio del Diavolo, rispettivamente con 17, 24 e 25 tentativi. Una sfida tra deluse che dovrà segnare però un vincitore. Il Diavolo ci conta.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 05:01

