MILANO - «Dobbiamo dimostrare che siamo migliori di quelli visti domenica a Roma, e io ne sono certo. Questo non è il vero Milan». Parole di Stefano Pioli, parole di responsabilità, «perché c'è di mezzo una maglia prestigiosa, i tifosi fin qui ci hanno sostenuto e quindi ora tocca a noi fare qualcosa in più».

Tocca alla squadra, con la sfida dio stasera a San Siro contro la Spal: tre punti in palio, ma non solo: «Abbiamo personalità che possono essere forti, occorre arrivarci attraverso prestazioni positive». Intanto Stefano Pioli è un allenatore marcato stretto. «Non ho mai avuto una presenza così continua e assidua della società come avendo al Milan. Una presenza chedà supporto al mio lavoro e ai miei giocatori». Contro la Spal, Pioli, cerca un riscatto, la sua prima vittoria in campionato. «C'è tanto tempo e vogliamo tornare a vincere da subito. Vogliamo mettere in campo una squadra battagliera».

Vietato sbagliare, dunque: «Voglio gente motivata, orgogliosa e arrabbiata. Mi aspetto giocatori che non si risparmiano per 95 minuti. In questo momento non possiamo essere i migliori tatticamente e tecnicamente, e allora occorre esserlo nello spirito. Ovvero rabbia e determinazione. In realtà non ho visto una squadra così impaurita come sento dire, ma se qualcuno ha dei timori è arrivato il momento di lasciarli da parte. Se ci crediamo tutto è possibile».

Poi i singoli: con Suso come la mettiamo? «È sbagliato ricondurre le difficoltà del Milan su un singolo giocatore». Stesso discorso per Paquetà: «Non gli manca la voglia di fare, ma deve incidere di più ed essere presente nelle situazioni decisive». Avanti con Leao: «Da lui a Roma mi attendevo di più».

Capitolo Formazione: «Recuperiamo anche Bonaventura tra i convocati. A parte Caldara che non è pronto e Rodriguez che ha qualche piccolo problema sono tutti disponibili. Ho varie possibilità, Bennacer può essere una di quelle».

Intanto il gruppo Vuitton ha negato nuovamente l'intento di voler acquistare il club rossonero. «Nessun interesse per il Milan». Questa la posizione ufficiale dalla società guidata da Arnault che dice ancora di no al calcio. Sarà proprio così?

