Luca Uccello

MILANO - Dieci mesi fa a Bergamo (era il 16 febbraio) contro l'Atalanta (1-3) la vinse Piatek. Due reti incredibile, straordinarie (l'altra, a firma di Calhanoglu), da tre punti. La sua prima doppietta in rossonero campionato dopo quella in Coppa Italia contro il Napoli. I suoi gol numero tre e quattro con la maglia del Milan. Due reti chedavano ragione a Leonardo, che confermavano come l'acquisto dal Genoa per 35 milioni cash dell'attaccante polacco fosse stato giusto.

Ora si torna in quello stadio, ma Kris non è più lo stesso, non è più l'attaccante di un anno fa. Anche contro il Sassuolo non è riuscito a segnare e nemmeno a rendersi pericoloso. Cosa che invece è riuscita benissimo a Rafael Leao in poco meno di una ventina di minuti recupero compreso. Ora Pioli ha un dubbio, una grande dubbio. Far cominciare la partita a lui, al portoghese o ancora una volta a Piatek? O magari farli giocare insieme senza Suso? A oggi Leao è il titolare, Piatek un nuovo panchinaro ma domenica è ancora lontano.

Certamente a Bergamo tornerà in campo Rodriguez (nel mirino di Fenerbahce e del Napoli di Gattuso) 12 gare senza mai più giocare un solo minuto.

La sua ultima presenza con l'Inter, nel derby perso per 72', prima di scoprire Theo Hernandez. Ora tocca nuovamente allo svizzero che poi a gennaio quasi certamente lascerà il Milan. Aurelio De Laurentiis vuole accontentare Rino Gattuso che per gennaio. Un laterale mancino ordinato, che a San Siro non ha fatto innamorare nessuno.

Un elemento che Maldini e Boban sembrano disposti a cedere, per far cassa, già nell'imminente finestra di mercato.

Capitolo Ibra. Un altro giorno senza aver preso una decisione sul suo futuro. Zlatan Ibrahimovic non ha ancora risposto al Milan, a nessuno. Nemmeno all'Everton di Carlo Ancelotti. Ora a Maldini e Boban non resta che attivare il piano B. Milan, Borussia Dortmund e ora anche l'Atalanta. Tutte in fila per avere il sì di Mario Mandzukic che a gennaio lascerà la Juventus per tornare nuovamente protagonista. Rispetto alle altre due pretendenti, sicuramente i nerazzurri bergamaschi non hanno la forza economica per poter acquisire il croato, ma i rapporti tra le due società sono ottimi da sempre e il presidente Percassi potrebbe strappare un prestito di sei mesi. Sarebbe il colpo ideale in vista degli ottavi di Champions League perché la squadra di Gian Piero Gasperini, dopo aver pescato il Valencia, sogna ora anche di poter entrare tra le prime otto d'Europa e Mandzukic sarebbe il regalo perfetto. Staremo a vedere.

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

