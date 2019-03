Luca Uccello

MILANO - Diavolo, si ricomincia. C'è il campionato, c'è la Sampdoria, un portafortuna. Il 12 gennaio i rossoneri, con il successo 2-0 in Coppa Italia, aveva dato il via a una serie vincente interrotta solo dalla sconfitta nel derby, prima della sosta. Adesso il Milan ha bisogno di un altro rilancio per riprendere la corsa verso la Champions League. Bisogna vincere, bisogna tornare a segnare. C'è bisogno di Krzysztof Piatek e delle sue reti. L'attaccante polacco è stato il primo giocatore a rientrare a Milanello dopo gli impegni con la sua Nazionale. Un ritorno accolto con un sorriso dal tecnico Gattuso che sabato sera avrà bisogno di lui e delle sue reti per continuare la corsa verso la Champions League.

A differenza di Cutrone, che ha giocato due gare con l'Under 21 di Di Biagio senza essere mai decisivo, l'attaccante ha confermato il suo buon momento anche con la maglia della Polonia. Ma per riuscirci in rossonero Piatek ha bisogno di palloni giocabili, non come successo nel derby dove ha toccato appena 17 palloni.

Troppo pochi per poter essere decisivo, per poter raggiungere l'obiettivo finale. Senza di lui, lo dicono i numeri, il Milan è tornato in piena corsa Champions, addirittura terzo, fino al derby perso contro l'Inter. Un derby che deve essere riscattato con Gattuso pronto a puntare sui suoi uomini, su Suso e Calhanoglu decisamente rilanciato dalla sua Turchia, ma anche su Andrea Conti. C'è bisogno anche di lui proprio come già successo in occasione della vittoria ai tempi supplementari in coppa Italia. Nelle statistiche della Lega il Milan non hai primi posti nè come assist (settimo con 25, la Sampdoria seconda ne ha realizzati 35), nè tanto meno come cross utili (ottavo posizione con 201, l'Inter è prima con 293).

In questo Conti potrebbe, insieme a Strinic (ancora mai visto in campo) e magari Laxalt, essere fondamentale per i rifornimenti a Piatek che ha già dimostrato di poter trasformare in gol qualsiasi tipo di palla giocabile. A Genova per lui poi sarà una sfida speciale, incontrerà tanti amici e la rivale per eccellenza, almeno fino a qualche mese fa, quando vestiva la maglia rossoblù, quando riuscì a entrare nella storia di un derby infinito.

