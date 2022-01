Luca Uccello

MILANO - Da una parte Stephan El Shaarawy, dall'altra Alessandro Florenzi. Il primo partirà dalla panchina, il secondo sarà titolare, dovrà vedersela contro la sua Roma. La squadra in cui è cresciuto, per cui fa ancora il tifo e che è stato costretto ad abbandonare. Poteva essere uno dei capitani giallorossi dopo Totti e De Rossi e invece no. Ora sarà avversario, ancora una volta. Dopo un periodo di ambientamento e qualche problema fisico non previsto in partenza, Ale è tornato a essere un giocatore fondamentale, soprattutto in questo momento, con il titolare Calabria fuori per infortunio. Pioli lo sta sfruttando al massimo e lo farà anche contro la Roma, cercando di puntare anche sulla sua voglia di rivincita, che in questi casi non può mai mancare. Una prima sfida per lui contro il suo passato con la voglia di incidere, farsi rimpiangere. Inutile nascondere.

Nel Milan di oggi ha giocato dodici gare in campionato, una rete. E sarebbero state molto di più se non si fosse fatto male. La rete a Empoli prima della sosta ha confermato che Florenzi è un giocatore pienamente recuperato, in crescita, che ora può finalmente far vedere tutto il suo valore. E a San Siro può essere ancora una volta l'occasione giusta per riuscirci. Per conquistare definitivamente i suoi tifosi che lo hanno già proclamato un loro beniamino. Un giocatore che sa farsi voler bene dal pubblico ma anche dai suoi compagni e soprattutto dal suo allenatore che lo ha voluto fortemente con sé, in questa avventura che dovrà portare il Milan a vincere. Un Milan che si affiderà ancora a Ibra davanti a Tonali in mezzo al campo con Bakayoko davanti a Krunic. Con Romagnoli al fianco di Tomori e con Maldini e Mascara (presenti a Milanello per seguire l'intera seduta di allenamento) che pensano anche a Rudiger in scadenza di contratto con il Chelsea, per rinforzare la difesa rossonera priva di Simon Kjaer almeno fino ad aprile. I nomi non mancano, da Botman a Diallo. A mancare sono i soldi che il Fondo Elliott non vorrebbe spendere prima della prossima estate...



