Luca Uccello

MILANO - Da un fondo a un altro. Da quello americano che ha salvato il Milan da un possibile fallimento, a quello qatariota che potrebbe rilanciare definitivamente il club rossonero. Un'ipotesi che il Fondo Elliott potrebbe prendere in considerazione solo davanti a un'offerta reale, a una di quelle che potrebbe far rientrare Paul Singer dall'intero investimento iniziale senza dimenticare gli sforzi sul mercato per cercare la qualificazione alla Champions League. Le difficoltà a portare avanti un progetto di rilancio sembra abbiamo convinto la proprietà americana a valutare una proposta di cessione. Dal Milan non arrivano conferme, dal Fondo qatariota nemmeno. Nessuna smentita ufficiale, insomma, per un interesse a entrare nel calcio italiano non nuovo. A fine maggio si era parlato di un fondo dell'emirato per la Sampdoria, ora tocca al Milan. E comprare una squadra prestigiosa come quella rossonera in un paese come l'Italia, dove il calcio ha grande tradizione senza pagare cifre esagerate paragonate alla Premier League potrebbe essere un ottimo investimento.

Una notizia lanciata dall'Adnkronos che non trova come detto conferme se non nell'interesse di investire nella serie A italiana. Secondo l'agenzia di stampa ci sarebbe dovuto essere anche un incontro tra i vertici del club rossonero e i dirigenti del Fondo qatariota, rappresentato ai massimi livelli cosa che non è avvenuta. Intanto si va avanti con il progetto guidato dall'ad Gazidis.

E dopo Rade Krunic il Milan sta per chiudere anche con Ismael Bennacer. Il club rossonero sta cercando il playmaker da consegnare a Marco Giampaolo (che sarà presentato lunedì alle 17 a Casa Milan) e il classe 1997 dell'Empoli piace molto a Maldini e Boban.

Il talentuoso centrocampista algerino retrocesso i potrebbe essere l'alternativa a Dennis Praet. La richiesta per Bennacer è di venti milioni di euro, l'offerta rossonera di 13. Si può chiudere a 15 con l'inserimento di qualche bonus. Per Veretout il Milan ha offerto 13 milioni più Biglia. Non ci sarebbe solo il Southampton su André Silva. Ora anche il Marsiglia sarebbe interessato al portoghese.

Con il Real Madrid continuano i contatti non solo per Dani Ceballos ma anche per Mariano Diaz anche se in attacco intriga maggiormente l'idea di rilanciare Schick dopo due anni no alla Roma.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

