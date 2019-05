Luca Uccello

MILANO - Da quello di Marco Fassone a quello di Ivan Gazidis. Il Milan cambia ancora, forse non l'allenatore. La nuova rivoluzione sarà più a Casa Milan che in campo anche perché a giorni è attesa (tra fine maggio e inizio giugno) la nuova sentenza Uefa che potrebbe, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League (domenica sera gli ultimi novanta minuti per sperare di arrivare quarti o pure terzi), bloccare il mercato, certamente limitarlo con drammatiche conseguenze per un rosa che ha bisogno di qualità, per una squadra che andrebbe rinforzata in ogni reparto e che invece potrebbe essere costretta a vendere.

Ma ogni decisione spetta a Gazidis, così ha deciso Paul Singer. E la linea guida imposta dall'ex Ceo dell'Arsenal è quella di puntare sui giovani, su giocatori che possono e devono crescere in maglia rossonera. Nessun giocatore over 30 (vedi Higuain ma anche Fabregas a gennaio...), nessun giocatore con stipendi da top-player.

Una linea in contrasto con Leonardo e anche Maldini. Un Milan fotocopia di un'Arsenal che in Premier League ha raccolto però molto poco in termini di risultati. Considerazione che al Fondo Elliott sembra non interessare. Per questo Gazidis ha carta bianca su tutto, anche sulle questioni di campo.

Un tema che sta mettendo in seria difficoltà Leo pronto, una volta che il pallone si sarà fermato, a rimettere anche il suo mandato di direttore tecnico. Un addio che non preoccupa l'ad rossonero che, si dice, abbia già da tempo contattato Luis Campos, oggi direttore sportivo al Lille, società controllata (guarda caso) da Elliott.

Se così fosse avanti ancora con Gattuso in panchina e con Paolo Maldini a fare ancora l'uomo immagine a meno che non voglia fare anche lui un passo indietro. Intanto in società sono arrivati nel tempo Casper Stylsvig (Chief Revenue Officier) un doppione di Lorenzo Giorgetti (Chief Commercial Officier) che appartiene ancora alla passata gestione e che presto, si dice anche in questo caso, potrebbe lasciare via Aldo Rossi così come Alessandro Sorbone (Chief Operation Officier), altro uomo di Fassone. Di Gazidis invece James Murray (Chief of Staff).

Poi c'è la parte sportiva. A gennaio è arrivato dal Monaco Geoffrey Moncada (nuovo Chief Scout) poi Hendrik Almstadt (inserito nello staff scouting rossonero), braccio destro ai tempi dell'Arsenal. Ma sembra che non si finita proprio qui. Vedremo, appunto.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 05:01

