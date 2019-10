Luca Uccello

MILANO - Con Marco Giampaolo ha giocato poco e niente, appena 64' da quando è arrivato al Milan: minuti in campo divisi tra Verona (45'), Inter (7') e Torino (12'). Ma anche con Stefano Pioli, Ante Rebic ha cominciato in panchina. Con il Lecce è entrato solo alla fine, all'80', con un finale poi tragico per il Diavolo. L'attaccante croato arrivato a fine mercato, a campionato già iniziato, direttamente dall'Eintracht Francoforte in cambio di André Silva, non è ancora riuscito a imporsi, a guadagnare la fiducia dei suoi compagni e soprattutto quella dei suoi due tecnici che gli hanno preferito altre soluzioni. Anche a Roma, domenica alle 18, Rebic sembra destinato a restare a guardare, almeno inizialmente, i suoi compagni di squadra. Nel tridente d'attacco non c'è ancora spazio per lui e forse nemmeno per Piatek.

Il polacco tornato al gol su azione contro il Lecce potrebbe sedere al fianco di Ante. Pioli sembra deciso a non cambiare l'undici di partenza che è piaciuto, ha raccolto applausi prima di crollare alla fine. Una squadra per dieci undicesimi che non cambierà (fatta eccezione per Calabria al posto di Conti) e che in attacco avrà ancora una volta gli stessi tre protagonisti. Il tecnico rossonero si spera il miglior Calhanoglu di tutti i tempi passati a Milano, un Suso più incisivo e Rafael Leao come terminale offensivo di un attacco che deve cominciare a segnare come gli altri, come quelli che lottano per la Champions.

Avanti con il portoghese, almeno dalle ultime indicazioni, e non ancora Piatek che a Roma a segnato con la maglia del Genoa e con quella del Milan, lo scorso 3 febbraio (1-1) al suo esordio in campionato con i rossoneri. Ma i numeri di un anno fa, quelli di inizio stagione, non servono ora. Serve ritrovare un attaccante che ha perso il sorriso. Da Piatek tutti si aspettano di più anche durante la settimana, gli allenamenti. Le panchine, la mancanza di fiducia da parte di Giampaolo non gli fatto bene. Ora il compito di Pioli è difficile perchè Leao sta facendo bene, dà qualcosa di più in attacco anche dal punto di vista della corsa e del sacrificio che Kriz non riesce invece ancora a dare.

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

