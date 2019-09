Luca Uccello

MILANO - «Con il Torino abbiamo il dovere di ripartire e rialzarci. La squadra ha saputo mettere da parte le delusioni del derby, ma ora dobbiamo reagire e non lasciarci sconfiggere». Parole di Marco Giampaolo: sa che il suo Milan stasera al Grande Torino contro i granata di Mazzarri non può più sbagliarei. Si sente a rischio? «Non penso mai a certe cose, penso solo a lavorare e fare bene il mio lavoro. La società? È sempre presente e quando si parla ci si scambia sempre idee e pareri».

Giampaolo ha bisogno di tempo, ma anche lui sa che quando si allena il Milan «sapevo già che sarebbe stato il mio primo nemico. Ma io ho fiducia nel tempo e cerco di prendermelo, perché non ci farà che migliorare».

Però serve farlo subito a Torino come domenica sera con la Fiorentina a san Siro perché l'obiettivo dichiarato è poter tornare in Europa porta principale. «Il Milan è da quarto posto? Una domanda a cui non si può rispondere adesso».

Poi ancora: «È un quesito che significa poco per me. Dobbiamo semplicemente lavorare per fare il meglio, e non fissare l'obiettivo numericamente». Una risposta che fa riflettere, che fa pensare che quest'anno probabilmente sarà più dura di un anno fa, forse per colpa anche del mercato estivo.

«Non si ragiona mai col senno del poi, semmai col senno di prima. Ora non mi interessa chi ha comprato i giocatori. Le responsabilità sono mie».

Piatek è un caso? «No, dobbiamo migliorare tutti e metterlo nelle condizioni di poter rendere al meglio». Bisognerà provarci contro un Torino (contro Mazzarri Giampaolo non ha mai vinto) deluso quanto il suo Milan.

«Noi dobbiamo andare a fare la nostra partita». Capitolo formazione. Se qualcuno si aspettava una mezza rivoluzione potrebbe restare deluso: «Le scelte che farò sono in funzione della partita e non dell'eventuale turnover». Avanti con il tridente visto con l'Inter con Suso dietro alle due punte? «Suso sabato è partito in posizione diversa poi è tornato a giocare sulla sua mattonella. Abbiamo giocato con 3 attaccanti puri. Non è un problema, non mi dispiace anche come trequartista. Dobbiamo metterli in condizioni di far bene. Devo trovare la quadra ma la troveremo». L'unica novità a sorpresa potrebbe essere Jack Bonaventura. «Sta sempre meglio, cresce giorno per giorno e non è detto che possa ritagliarsi uno spazio». Sicuro assente Paquetà.

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

