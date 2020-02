Luca Uccello

MILANO - Cinque reti nelle ultime cinque gare di campionato. Cinque reti sulle dieci realizzate dal Milan. Ante Rebic è l'uomo in più di questo Milan, quello che insieme a Ibrahimovic fa la differenza nella squadra di Pioli.

Il croato ha trovato il gol per la terza gara di fila in sette giorni e nelle otto gare del 2020 ha segnato sei reti, una anche in Coppa Italia: da oggetto misterioso a decisivo. Un attaccante che sta facendo la differenza. E pensare che fino a Natale con la maglia rossonera aveva totalizzato 7 presenze con zero gol e nessun assist.

Un giocatore ritrovato che sta regalando punti pesanti al Milan (dopo Udinese e Brescia), più di Zlatan. Non ultimi quelli contro il Torino. Ibra a dire il vero è un po' che non ci riesce ma non si può nemmeno negare che dal suo arrivo certi giocatori, Rebic compreso si sia trasformato. E sullattaccante croato classe 93 Casa Milan sta lavorando per cercare una soluzione anticipata con l' Eintracht Francoforte.

Lo scambio di prestiti tra André Silva e Rebic vale anche per la prossima stagione, ma Maldini e Boban vorrebbero anticipare il riscatto. Lavori in corso. Nonostante i 7 punti in meno rispetto a un anno fa con la vittoria sul Toro, il Milan è rimasto imbattuto per nove gare interne di fila, tra campionato e Coppa Italia: non succedeva dal gennaio 2017, con Montella alla guida della squadra. Anche in quel caso la nona partita fu contro il Toro.

Nel frattempo Theo Hernandez si candida per diventare il prossimo capitano rossonero: «Ve lo immaginate? Sarebbe un sogno». Scontate le parole su Ibrahimovic: «È un giocatore divino».

Capitolo infortunati. Oggi Kjaer effettuerà una risonanza magnetica per valutare l'entità del problema ai flessori della coscia sinistra che lo ha costretto a uscire a fine primo tempo nella gara vinta contro il Torino. Da verificare anche il problema al polpaccio per Musacchio. Non c'è nessun caso, nessun rifiuto da parte del giocatore. Previsto anche per l'argentino un uovo esame clinico-strumentale. Se non dovesse farcela ancora pronto Gabbia che lunedì sera ha convinto tutti, proprio tutti. Possibile, in vista di sabato a Firenze, il recupero di Calhanoglu. Pioli ci conta davvero.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA