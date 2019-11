Luca Uccello

MILANO - Cercasi attaccante capace di segnare, trascinare, fare la differenza in un Milan che soffre, non segna e soprattutto perde spesso, anche quanso non dovrebbe, come domenica con la Juve. Piatek è in crisi nera, Rebic un fantasma e Leao già assomiglia all'ultimo Niang.

I tifosi sognano Ibrahimovic, qualcuno anche in società ma non tutti, soprattutto chi decide. Una carta identità che parla chiaro come il numero di gol messi a segno in MLS, un campionato sicuramente più semplice che quello italiano. L'altro sogno, ancora più difficile da raggiungere, è quello che porta a Dries Mertens. Il belga è in scadenza, è in rottura con e Laurentiis ma l'Inter sembra più avanti. Così Maldini e Boban, viste le difficoltà a raggiungere giocatori di prima fascia, si sarebbero convinti a chiedere alla Juventus Mario Mandzukic in prestito fino a fine campionato. Un'operazione che permetterebbe a Stefano Pioli di dar maggior peso in un reparto fin qui troppo leggero non solo nei numeri dei gol.

Se Mandzukic cerca una squadra che gli garantisca un posto da titolare, la Juve cerca un club disposto ad acquisire il cartellino dell'attaccante croato, finito ai margini del progetto bianconero (dalla Juventus potrebbe arrivare anche il difensore Demiral). Non sono da escludere nemmeno gli scontenti come Olivier Giroud del Chelsea (attenzione anche qui all'Inter) e Mariano Diaz mai utilizzato da Zidane, al Real Madrid.

Intanto dopo Alessio Romagnoli anche Jesus Suso potrebbe scegliere Mino Raiola come nuovo agente. Ma dietro al giocatore ci sarebbe anche il gruppo Quillon che ha il suo maggior mercato in Spagna.

L'attaccante rossonero si è separato dal suo storico agente Alessandro Lucci: «Abbiamo vissuto anni positivi, affrontando nuove sfide e vivendo emozioni vere dal punto di vista sportivo e umano. In bocca al lupo Jesus per la tua carriera e per la tua vita fuori dal campo». Suso, che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022, ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro potrebbe diventare insieme a Kessie uno dei principali uomini mercato del club di Via Aldo Rossi alla ricerca di plusvalenze.

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

