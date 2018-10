Luca Uccello MILANO - Capitan Alessio Romagnoli mostra i muscoli. I suoi e quelli

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Capitan Alessio Romagnoli mostra i muscoli. I suoi e quelli di un Milan cresciuto, tanto da voler vincere, riabbracciare l'Inter in classifica. «Sono convinto faremo una grande partita, sono sicuro che siamo più forti degli altri anni e degli ultimi derby. Le ambizioni sono più alte, possiamo fare bene e dipende tutto da noi».Naturalmente una partita come questa può spostare gli equilibri di una stagione e il capitano rossonero ne è consapevole: «Si tratta di una sfida unica rispetto alle altre, bisogna essere bravi a giocare bene e spensierati per portare a casa i tre punti».La fascia che Rino Gattuso gli ha affidato non pesa, anzi. «Da quando sono capitano, un po' di responsabilità in più c'è, però questo, invece di mettermi più pressione, mi dà più motivazione e quindi sarà ancora più affascinante questa partita».Conta vincere, contano solo i tre punti perché l'obiettivo è tornare in alto, in Champions League. «Daremo il massimo, perché il derby è importante per noi, perché siamo un po' indietro, anche se con una partita in meno. E quindi dovremmo abituarci a rimanere più in alto possibile. È un derby affascinante, sia per tradizione, per lo stadio, per le tifoserie, per tantissime cose. Alcuni li ho vinti, altri li ho persi, altri li ho pareggiati: è il calcio. Spero di continuare a vincere».Per riuscirci servirà «la rabbia e la personalità. Queste sono partite di personalità, giocare con la bava alla bocca ma anche spensierati, perchè dobbiamo giocare tranquilli».E nelle difficoltà palla lunga a Higuain perché «una mezza palla te la butta dentro. I grandi campioni fanno così e lui lo è. Spero che ci darà una mano sempre da questo punto di vista in futuro». A Milanello c'erano Leonardo e Maldini. Una doppia presenza sempre importante non solo per Gattuso. «Da quando sono arrivati ci hanno trasmesso grandissima tranquillità e serenità. Abbiamo una società solida e questo è importantissimo per noi per stare tranquilli. Loro ci stanno dando tutto l'appoggio e le risorse possibili per farci dare il massimo in campo».riproduzione riservata ®