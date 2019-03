Luca Uccello

MILANO - Calhanoglu è tornato ad allenarsi con il sorriso, pronto e gasato. Suso invece è rimasto a Milanello ad allenarsi, senza la chiamata della sua Spagna ma con la voglia però di tornare decisivo. Fin qui Jesus ha segnato 5 reti, realizzato 7 assist troppo poco per poter essere considerato un valore aggiunto di questa squadra.

L'ultima rete è datata 21 gennaio, il 2-0 al Genoa a Marassi. L'assist vincente addirittura a novembre a Udine (rete di Romagnoli). Troppo poco. Tanta fatica, tante giocate perse. Ma come successo per Calhanoglu, Gattuso non l'ha mai abbandonato, gli ha sempre garantito un posto da titolare, anche quando forse non se lo meritava. Ora però non si può più scherzare, non si può più sbagliare. La sconfitta con l'Inter ha lasciato il segno in classifica.

Serve (disperatamente) il miglior Suso per poter raggiungere l'obiettivo Champions. Servono i suoi gol, ma soprattutto i suoi suggerimenti. Ma aspettarsi di più da lui potrebbe essere anche un errore: lo scorso anno ha realizzato 6 reti totali con 10 assist. Stesso discorso la stagione 2016-17. L'attaccante spagnolo aveva realizzato 7 reti conditi da i soliti 9 assist vincenti. Siamo nella media. E allora Rino dovrà chiedere gli straordinari un pò a tutti. Compresa la difesa prima del derby quasi imbattibile e che sabato affronterà la Sampdoria e soprattutto Fabio Quagliarella, il capocannoniere della Serie A con 21 reti. In Nazionale Donnarumma e soprattutto Romagnoli ci hanno scherzato su: «È un po' di anni che ci gioco contro. Lo conosco, è forte e gli faccio i complimenti, perché sta facendo sempre meglio. Sarà bello incontrarlo...».

