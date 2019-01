Luca Uccello MILANO - C'era anche Gordon Singer a seguire la ripresa degli allenamenti

Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - C'era anche Gordon Singer a seguire la ripresa degli allenamenti a Milanello. Lui e Leonardo senza Maldini, senza soprattutto Ivan Gazidis, l'uomo dei conti, quello che da qualche settimana ha l'ultima parola sul mercato rossonero. Una presenza importante per Gattuso e ora anche per Leo che ha bisogno di sentire nuova fiducia intorno a sè e al suo lavoro.L'operazione Paquetà gli sta dando ragione, consegnando ulteriore credito col Fondo Elliott, che fin da subito ha creduto nelle sue capacità. Poi però a Casa Milan è arrivato anche l'ad Ivan Gazidis che pian piano sta creando una sua struttura, in competizione proprio con il lavoro svolto fin qui da Leonardo (e Maldini).Per questo sono nate tensioni, incomprensioni su giocatori che potevano arrivare e non sono arrivati (vedi Fabregas e Ibrahimovic, ma non solo). Due visioni di mercato completamente diverse, difficili a volte da far coesistere. Leo è libero di scegliere i giocatori, ma rispondendo alle linee guida finanziarie delineate dall'ex numero uno dell'Arsenal.In sostanza, l'ultima parola spetta solo all'amministratore delegato rossonero che di fatto limita la libertà di azione quasi totale alla quale era stato abituato Leonardo negli ultimi mesi e in tutte le operazioni portate a termine prima di ora. A creare ulteriore malumore tra le parti l'arrivo in rossonero di Geoffry Moncada con il ruolo di nuovo capo scout (nel 2012 scoprì Mbappé) e presto quello di un altro fedelissimo di Gazidis. Si tratta di Hendrik Almstadt che sarà inserito nello staff sportivo come esperto di video-analisi, scouting ma anche marketing.Insomma, uomini che potrebbe limitare ulteriormente la manovra di Leo. Si spiegano così gli arrivi dei giovanissimi Tiago Djalò e Abanda, operazioni per un Milan del domani, modello Arsenal. Su questa linea si sposa il tentativo di riportare al Milan (c'è bisogno di un esterno d'attacco) in prestito Deulofeu (24 anni). Ma il Watford al momento non accetta la formula proposta. Ma la domanda da farsi è se Leonardo accetterà di dover lavorare con queste limitazioni anche in futuro? E se Maldini è davvero contento di quello che sta facendo?