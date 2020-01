Luca Uccello

MILANO - C'è il mercato, c'è un campionato da riprendere in mano per un Milan che vuole ancora un posto in Europa. Per provarci è arrivato Zlatan Ibrahimovic che a Cagliari (domani pomeriggio alle 15) inizierà dal primo minuto dopo i quasi 40 concessi da Stefano Pioli all'Epifania con la Sampdoria dopo un mezzo allenamento.

Fuori Piatek (Aston Villa, West Ham, Newcastle e soprattutto Tottenham pronto a prenderlo al posto di Kane infortunato) e probabilmente anche Suso per fare spazio a Rafael Leao e un Milan già Ibra-dipendente. L'ultima volta con la maglia del Diavolo a Cagliari (nel 2011) il Milan vinse grazie a un autogol di Pisano e una rete dello svedese. Un portafortuna che Pioli vuole sfruttare al massimo in un momento delicato della stagione dove perdere altri punti sarebbe pesante.

Per questo Pioli è deciso a non concedere un'altra possibilità a chi fin qui non ha convinto, continua a deludere. L'attaccante portoghese che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco ma che preferisce fare il centrovanti è stato preso sotto l'ala protettrice di Ibra. «Per me è come se fosse già un fratello maggiore. Con lui possiamo vincere più facilmente, possiamo tornare in Europa, dove merita di stare il Milan».

Con lui può crescere, finalmente esplodere: «Da quando è arrivato ha iniziato a parlare con me, dandomi consigli su come migliorare, su come stare in area. Per me è una gran cosa». Serve vincere, servono i loro gol, quelli che fin qui non sono arrivati.

Pioli ha chiesto un aiuto dal mercato, è arrivato Zlatan ma non basta ancora. Serve un difensore, un centrocampista e forse anche un attaccante. Fabio Borini è andato a Verona, Castillejo sta valutando qualche offerta proveniente dalla sua Spagna. In attacco potrebbe arrivare anche Politano che ha dato il suo consenso per un trasferimento dall'altra parte del Naviglio. Ora serve solo l'intesa economica con l'Inter. Ufficiale l'addio di Mattia Caldara pronto a tornare a Bergamo sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Per il Milan ci sarà anche una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Perso Tobido al Milan arriverà probabilmente Simon Kjaer ma non solo. L'altro profilo seguito dal Milan è quello di Andreas Christensen, fuori dal progetto del Chelsea. Intanto si tratta con l'agente di Politano: troppa panchina all'Inter, vuole trovare maggiore spazio.

Venerdì 10 Gennaio 2020, 05:01

