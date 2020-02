Luca Uccello

MILANO C'è il Genoa, c'è da pensare a vincere. Ma il Milan non può fare a meno di pensare anche al suo futuro. Da quello di Stefano Pioli a quello di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe rimanere anche senza Champions League. E nel futuro rossonero potrebbe esserci anche il brasiliano Willian che dopo sette stagioni ha deciso di lasciare il Chelsea per una nuova avventura. Un'avventura che potrebbe essere in Italia, con la maglia del Milan (lo cerca anche la Roma). Un giocatore di grande qualità e di grande esperienza. Insomma, il profilo perfetto per il Milan di Maldini e Boban. Il centrocampista offensivo, già 34 presenze tra Premier League, Champions e Fa Cup, ha realizzato anche cinque gol e cinque assist. Numeri più che positivi per il brasiliano che non sembra più rientrare nei piani di Lampard. I primi contatti con l'entourage di Willian potrebbero essere presi la prossima settimana per capire se l'interesse rossonero per uno svincolato di lusso (il suo accordo con i Blues scade a giugno) è reciproco, corrisposto.

Di sicuro c'è feeling tra il Milan e Ante Rebic che sta facendo pressione alla dirigenza rossonera perché il riscatto con l'Eintracht Francoforte venga esercitato prima della scadenza del prestito biennale concordato la scorsa estate dopo lo scambio con Andrè Silva diventato fondamentale, come l'attaccante croato. Rebic dall'inizio dell'anno a oggi ha segnato sei reti. Solo Balotelli era riuscito a fare meglio partendo dal primo gennaio, con una rete in più. Insomma un giocatore su cui il Milan ha deciso di investire.

Dopo Suso e anche Piatek, giugno potrebbe essere il mese decisivo anche per Rafael Leao che fin qui, con Paquetà, è certamente una delle più grandi delusioni. Qualche buon numero, qualche bel dribbling e una somiglianza sempre più lampante a M'Baye Niang. Certo, è ancora presto per dare un giudizio definitivo, per bocciare una ragazzo che compirà 21 anni il prossimo 10 giugno. L'estate scorsa il Milan ha investito 35 milioni di euro sul francese del Lille. Un investimento importante, non ripagato dal rendimento. Non si è mai visto con Giampaolo, poco con Pioli, con un allenatore che ha saputo recuperare molti giocatori che sembravano destinati a lasciare Milano. E invece ha saputo ridargli una seconda vita. Ma con Rafael, come con Paquetà, nemmeno Pioli è riuscito a compiere un miracolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA