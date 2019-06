Luca Uccello

MILANO - C'è di chi dice no. E sono tanti quelli che fino a oggi hanno preferito fare un passo indietro (Gattuso e Leonardo), quelli che hanno deciso di restare dove sono, lontano dal Milan. Tecnici e dirigenti. È fallito clamorosamente il doppio assalto a Simone Inzaghi e Igli Tare. Come quello, certamente meno convinto, a Gasperini e Sartori. Si è fatto un sondaggio anche con Maurizio Sarri ma il progetto Milan di oggi non lo ha mai convinto.

Si è provato a portare a Milano, via Lille, pure Lucas Campos, ma il ds portoghese voleva ricoprire un ruolo da consulente esterno. Proposta rifiutata da Ivan Gazidis che voleva avere un dirigente a pieno servizio e non part-time. Non certo un bel biglietto da visita per il Milan 2.0, quello affidata nelle mani di Paolo Maldini (ufficialmente non ancora accettato il ruolo di direttore tecnico) che deve ancora risolvere la questione allenatore (non è ancora tutto definito con Marco Giampaolo) e quella del direttore sportivo.

Ora si punta tutto su Frederic Massara (ha cominciato da collaboratore di Walter Sabatini a Palermo) liquidato dalla Roma dopo che anche Bigon si è tirato indietro. Una scelta tutta da scoprire, una scommessa per un Milan che a oggi non sa ancora quanto potrà spendere sul prossimo mercato. Molto dipenderà dall'Uefa e dalla decisione del Tas. Il resto lo faranno le cessioni, le plusvalenze, le richieste di un tecnico che cambierà modo di giocare ad un Milan che fin qui ha poco utilizzato le due punte.

Si tornerà al passato, come sarebbe piaciuto a Berlusconi. Tornando a Giampaolo, il tecnico blucerchiato non si è ancora incontrato con il presidente Massimo Ferrero che sta aspettando la risposta di Eusebio Di Francesco. Un allenatore che Leonardo aveva seguito, incontrato prima poi di far saltare tutto. Giampaolo, come detto, è disposto a rinunciare alle mensilità che il club blucerchiato deve ancora versargli pur di liberarsi il prima possibile e mettere nero su bianco, fare un patto di due anni col Diavolo.

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA