Luca Uccello

MILANO - Bisogna cambiare. E non solo marcia: tre punti in due gare, solito inzio a handicap. Da Casa Milan si aspettano di vedere un'altra squadra. Praticamente inguardabile a Udine e non brillante con il Brescia a San Siro. I primi 180' di campionato hanno mostrato una squadra ancora lontana da quella che vuole Marco Giampaolo. Un Milan che è sembrato quello di Rino Gattuso.

Stessi giocatori di un anno fa, qualcuno cambiato di ruolo, prima di fare un passo indietro, tornare ancora al 4-3-3. Ma non basta ancora. Maldini e Boban sembrano abbiano fatto arrivare un messaggio al tecnico rossonero: entrambi si aspettano che chi è arrivato in estate giochi, prenda il posto di quelli che c'erano un anno fa, quei giocatori che non sono riusciti a trovare un'altra squadra.

Insomma, domenica prossima a Verona Giampaolo dovrà cambiare qualcosa in attacco, dove il Milan ha incontrato i maggiori problemi con Piatek ancora fermo a zero gol, con Castillejo continuamente in campo in un ruolo non suo e poi Suso croce e delizia di questa squadra. Ora il Milan per fortuna ha altre soluzioni: da Rafael Leao a Ante Rebic. Due che possono fare la differenza o almeno così crede la società di Via Aldo Rossi che ha investito milioni di euro su questi due giocatori.

Due nomi per una maglia da titolare con l'attaccante croato già in vantaggio rispetto al portoghese. L'ex Eintracht Francoforte non si è ancora allenato con i suoi nuovi compagni, ha giusto avuto il tempo di effettuare le visite mediche e mettere la firma sul contratto, prima di raggiungere la sua Nazionale. Rebic metterà piede per la prima volta a Milanello domani pomeriggio alla ripresa degli allenamenti. Giampaolo avrà a disposizione pochi allenamenti per capire se Rebic potrà dare fin da subito una mano in avanti a Piatek. Difficilmente potrà essere Leao e non solo perché arriverà a Milano 24 ore dopo il croato.

Fin qui il giocatore non ha ancora convinto del tutto il tecnico che per ben due volte gli ha preferito il sacrificio di Castillejo e la duttilità di Borini. Ma la gerarchia in attacco è destinata a cambiare. E in fretta.

Lunedì 9 Settembre 2019, 05:01

