Luca Uccello

MILANO - Basta il nome: Zlatan Ibrahimovic. Ha riacceso l'entusiasmo in Casa Milan. E gli almeno trentamila che si presenteranno mercoledì sera a San Siro in Coppa Italia lo dimostrano. Entusiasmo e punti. Perché dal suo arrivo il Milan ne ha presi quattro. Uno con la Samp, tre a Cagliari, dove Ibra è rimasto in campo novanta minuti, ha segnato, fatto segnare. Ha giocato per la squadra, per Leao.

Con lui il Diavolo è cambiato. Dal modulo al rendimento di chi ha giocato. Un esempio è Castillejo. L'altro è lo Rafael Leao, tornato anche al gol. Insomma, Ibra illumina, mette al buio chi come Piatek e Suso sono rimasti in panchina, a guardare il Milan vincere e anche convincere. Ora per loro, è la speranza della proprietà, non resta che il mercato. Piatek piace al Tottenham, Suso a nessuno.

L'avrebbe chiesto la Sampdoria ma solo in prestito. Vedremo. Sicuramente Bergamo fa ancora male ma con l'arrivo di Pioli (ultime 12 partite) nessuna squadra ha mantenuto più del Milan la porta inviolata: cinque volte (come la Samp) di cui due consecutive. Un tecnico d'esportazione per un Milan che ha fatto più punti lontani da San Siro che davanti al suo pubblico: 9 partite in casa, 10 punti, 10 partite in trasferta, 15 punti.

Mercato. Arrivato il sostituto di Reina, volato all'Aston Villa. Si tratta di Asmir Begovic. Per il portiere bosniaco (il terzo nella storia rossonera) prestito secco di 6 mesi dal Bournemouth e oggi primo allenamento con i nuovi compagni.

Intanto secondo il Mirror, l'Arsenal avrebbe messo nel mirino Hakan Calhanoglu. Si tratterebbe di un preciso obiettivo del tecnico Mikel Arteta, che vorrebbe prelevare il giocatore turco in prestito. Il Milan non chiude. Intanto sul mercato si cerca un altro centrale dopo l'arrivo di Simon Kjaer che potrebbe fare il suo esordio contro la Spal dopodomani. Dovrebbe arrivare anche Mattia Politano se le pretese dell'Inter non saranno fuori mercato.

La trattativa entrerà nel vivo da oggi. Trattativa dove il Milan vorrebbe tener fuori Frank Kessie che con Ibra potrebbe rivelarsi nuovamente un giocatore fondamentale. Intanto in mezzo al campo Maldini e Boban seguono anche Kumbulla del Verona.

riproduzione riservata ®

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA