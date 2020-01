Luca Uccello

MILANO - Avanti in Coppa Italia. È questo l'obiettivo dichiarato di un Milan che vuole arrivare in fondo e conquistarsi la semifinale con la Juventus e il Trofeo che il Diavolo non vince da 17 anni (2003, doppietta dopo la Champions). È l'obiettivo anche di Stefano Pioli: sa che Ibra non è solo un portafortuna (i rossoneri con Zlatan non hanno mai perso: quattro vittorie e un pari).

E stasera a San Siro contro il Torino nella sfida secca dei quarti (supplementari e rigori compresi in caso di parità) è vietato fallire. Così Pioli alla vigilia: «Dobbiamo affrontarla con convinzione, arriverà un Toro ferito che vorrà cancellare lo 0-7 con l'Atalanta. Ma la stessa determinazione dobbiamo averla anche noi per far sì che il nostro periodo positivo continui». Per il Milan non è la partita della svolta perché «la svolta della stagione deve essere sempre la prossima partita».

Con l'arrivo di Ibrahimovic, il Milan non ha più perso, appunto, ma ci sono anche dei meriti di Pioli, ma il tecnico però preferisce fare un passo indietro. «La squadra, nei momenti, difficili ha saputo mantenuto attenzione e disponibilità. Sappiamo e vogliamo continuare a migliorare. È il lavoro di un gruppo. I risultati sono positivi, ma possiamo essere più padroni del gioco ed efficaci in entrambe le fasi di gioco. Ci sono ancora possibilità che la seconda fase della stagione sia positiva».

Come sta il Milan? «Bene. Mentalmente a seguito delle vittorie, che aiutano a trovare fiducia nei nostri mezzi. E sta bene anche fisicamente, pur avendo avuto delle settimane corte».

Formazione anti-Toro? «Devo valutare bene chi ha recuperato in pieno per mandare in campo la miglior formazione possibile. Qualche cambio ci sarà, veniamo da un periodo molto dispendioso». Dal primo minuto ci sarà sicuramente Rebic. «Ante è tornato dalla sosta natalizia più motivato e determinato. È stato molto bravo a farsi trovare pronto. Tutti devono lavorare per mostrare le loro qualità quando verranno chiamati in causa.

A San Siro attesi oltre 30 mila spettatori. «I nostri sono tifosi fantastici. Non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro passione». Lutto al braccio per Kobe Bryant, grande tifoso del Milan. «Una tragedia che mi ha colpito. Kobe è stato uno dei più grandi giocatori di basket della storia, ma è stato un'icona. Trasmetteva sempre quella felicità di fare il proprio sport accompagnata alla massima determinazione». Dalla Spagna sono certi: Suso è a un passo dal Siviglia.

Martedì 28 Gennaio 2020

