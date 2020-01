Luca Uccello

MILANO - Aston Villa (che vorrebbe anche Pepe Reina), West Ham, Newcastle e ora anche il Tottenham che deve sostituire Harry Kane che ha riportato una lesione al tendine del ginocchio sinistro; per questo motivo, secondo quanto riporta il The Guardian, Krzysztof Piatek diventa il primo obiettivo per gennaio. Le pretendenti per avere il sì dell'attaccante polacco non mancano assolutamente. Quello che manca è ancora l'offerta giusta, 35 milioni di euro, per cedere il bomber dell'Est che con l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic e la promozione da titolare di Rafael Leao ha capito che per lui nel Milan non c'è più spazio. Meglio andare via, andare a giocare in un campionato prestigioso come la Premier League. Il Milan è disposto a cederlo ma solo alle proprie condizioni. Condizioni che escludono prestiti, che allontanano una soluzione in Italia (niente Fiorentina e Genoa). Meglio all'estero, in Inghilterra dove Piatek piace e c'è la possibilità di recuperare' la cifra spesa un anno fa, pagando il giocatore cash ben 35 milioni. Ma l'effetto Piatek si è spento quasi subito, a marzo. In questa stagione l'attaccante rossonero ha appena segnato quattro reti. Troppo poco per raggiungere gli obiettivi del Milan, obiettivi ambiziosi che per essere realizzati hanno bisogno di punte che la buttino dentro. Ibra ha scelto Leao. Ha deciso di farlo crescere, di aiutarlo in campo, proteggerlo fuori. Se ci riuscirà il Milan avrà guadagnato un giocatore che oggi sembra ancora molto acerbo per San Siro, per una grande squadra. Sul mercato rossonero in uscita ci sono anche Ricardo Rodriguez, Kessie e naturalmente Suso che con Piatek sabato pomeriggio a Cagliari si siederanno in panchina in attesa di una nuova chiamata di Pioli. A Milanello si lavora per un cambio di modulo, con Bonaventura, Paquetà e anche Calhanoglu pronti a ricoprire il ruolo di trequartista dietro le due punte. Un cambio necessario per sfruttare al meglio il ritorno dal primo minuto di Ibra. Intervistato da Forbes, David Han Li, ex direttore esecutivo del Milan è tornato a parlare del Milan. Ricorda che per lui e per Yonghong Li non è stato semplice: «I media ci hanno massacrato. Il New York Times ha pubblicato un articolo molto duro ed eravamo in procinto di firmare degli accordi per il rifinanziamento del debito». Poi torna sugli obiettivi che il club di Via Aldo Rossi avrebbe dovuto raggiungere sotto la gestione cinese: «Volevamo riportare il Milan sulla strada giusta. Avevamo idee innovative che andassero oltre il merchandising, i diritti tv e i ricavi da stadio.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

