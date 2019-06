Luca Uccello

MILANO - Aspettando la decisione di Daniele De Rossi (Paolo Maldini continua a mandargli messaggi d'amore), il Milan punta tutto su Lucas Torreira, un giocatore che Giampaolo conosce già bene per averlo allenato per due stagioni a Genova. L'Arsenal, che non ha bisogno di vendere, aspetta un'offerta concreta, vantaggiosa, per valutarla.

Il Diavolo ha tutta l'intenzione di provarci e per riuscirci Maldini ha deciso di chiedere l'appoggio all'ex Ivan Gazidis e alla volontà del giocatore di rientrare in Italia. Ma il prestito biennale oneroso da 8 milioni con l'obbligo di riscatto fissato a 25 non sembra per il momento convincere il club inglese che un anno fa pagò per il nazionale uruguagio 30 milioni di euro, come da clausola, alla Sampdoria. L'impressione è che il giocatore non si muova da Londra, nonostante la sua voglia d'Italia, a meno di 45, 50 milioni di euro. Una cifra adeguata insomma al valore del giocatore che ha dimostrato in Premier come in Europa League il suo valore. Torreira sarebbe il centrocampista perfetto che unisce quantità a qualità.

Insomma, al Milan si lavora per un centrale di centrocampo che prenda il posto non solo di Bakayoko tornato al Chelsea ma anche di Lucas Biglia che lo scorso anno ha sofferto infortuni e un gioco diverso da quello a cui era abituato alla Lazio. L'obiettivo rossonero sarebbe avere una linea di centrocampo composta da Praet e Veratout con Torreira in mezzo. Ma per il belga ci vogliono 25 milioni, per il francese della Fiorentina qualcosa di meno ma la Roma ha offerto di più. E per Lucas vale lo stesso, bisogna alzare l'offerta, bisogna prima vendere e incassare per poter investire su una squadra da costruire.

Vendere ma chi? Su Donnarumma Psg e United ci sono ma non hanno fretta soprattutto se il Milan continuerà a chiedere più di 50 milioni. Parallelamente Frederic Massara sta trattando Ozan Kabak. C'è da pagare la clausola di 15 milioni, c'è da convincere il centrale che piace anche al Bayern Monaco. Secondo France Football il Milan sarebbe interessato a Nabil Fekir, talento classe 93 del Lione. In scadenza nel 2020 il giocatore potrebbe venir via per 35-40 milioni di euro. Vedremo.

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

