Luca Uccello MILANO - Aspettando il nome giusto dal mercato di gennaio a Bergamo

MILANO - Aspettando il nome giusto dal mercato di gennaio a Bergamo domenica (alle 12,30) Stefano Pioli si gioca un'altra grande possibilità per avvicinarsi all'Europa. Certamente non sarà facile: l'Atalanta è una forte, arrabbiata per la sconfitta di Bologna. Il Milan perde bomber Theo Hernandez e Paquetà per squalifica e deve decidere cosa fare con Piatek.

Possibile che finalmente Rafael Leao abbia l'occasione di cominciare dal primo minuto. Con il Sassuolo ha dimostrato le qualità, forse è arrivato il momento di sfruttarle. Anche perché tutte le volte che è entrato, il ragazzo ha fatto vedere di saperci fare e di avere la freddezza giusta oltre che la personalità per poter reggere da solo l'attacco rossonero.

Nel corso della presentazione del progetto Legends of style per celebrare i 120 anni dalla fondazione di A.C. Milan e F.C. Barcelona con un tour internazionale di partite tra le leggende dei due club sotto il Duomo si sono riunite ancora una volta qualche grande del Milan convinti che Ibrahimovic possa servire al Milan. «Normalmente a 38 anni un giocatore è finito, ma ci sono delle eccezioni e Ibrahimovic è una di queste». Parole di Paolo Berlusconi dette qualche ora prima che si aggiungono a quelle dell'ex Demetrio Albertini: «Zlatan potrebbe portare consapevolezza alla squadra, è un campione. In campo non spetta a me valutarlo, io ricordo l'Ibrahimovic che era qui. È passato qualche anno, ma è un giocatore talmente straordinario che qualcosa può sempre fare». Poi c'è anche Mauro Tassotti: «Il Milan ha bisogno di esperienza per far crescere i giovani. Ibra è una soluzione». Convinto anche che «l'acquisto di un calciatore di 38 anni deve essere ponderato, sapendo come sta e cosa ha fatto nell'ultimo periodo. Se devi prendere un giocatore di quel calibro e di quella personalità devi farlo certamente con cognizione di causa».

L'unico contrario è Daniele Massaro: «È da due anni che gioca in un campionato con ritmi diversi. Maldini e Boban stanno lavorando per capire anche se ha le motivazioni giuste per tornare in Italia e al Milan». Appunto.

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

