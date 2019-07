Luca Uccello

MILANO - André Silva saluta il Milan. Lo fa senza rimpianti e con una plusvalenza di 10 milioni circa che aiuta (non risolve) il bilancio rossonero. L'attaccante portoghese andrà a giocare nel Principato di Monaco, in une Ligue 1 che potrebbe, come successo anche a Balotelli, vederlo finalmente protagonista. Al Milan è andata male. Male il primo anno (10 reti tra Europa Legue e campionato), male l'anno scorso a Siviglia (11 reti tra Europa League e Liga).

Marco Giampaolo avrebbe dovuto ridargli una seconda vita, ma ora non è più un suo problema perché la cessione di André Silva aiuterà il club rossonero a finanziare il colpo Angel Correa dall'Atletico Madrid che valuta il giocatore circa 55 milioni. Una cifra che il Diavolo non vuole spendere. L'offerta di Casa Milan non andrà oltre i 45 milioni di euro. Un'operazione quella di André Silva nata all'improvviso, pochi giorni fa, quando a Milano, giovedì scorso, Jorge Mendes, il vero regista di queste due operazioni (Silva e Correa), ha incontrato Oleg Petrov, nuovo vicepresidente del Monaco.

Trenta milioni di euro bonus inclusi che potrebbe finalmente dare il via al mercato rossonero. Ma per riuscire a portare a Milano l'esterno destro argentino Maldini e Boban devono riuscire a cedere anche Patrick Cutrone. L'unica offerta concreta per lui è arrivata dal Wolverhampton, settimo nell'ultima Premier League. Ma Cutrone, cercato fino a qualche tempo fa anche da Torino e Fiorentina, non sembra intenzionato a trasferirsi in Inghilterra, in una cittadina delle West Midlands inglesi, che conta appena 250mila abitanti.

Una trattativa che non sembra convincere per niente il giocatore che il Milan valuta 25 milioni di euro. Se Cutrone dovesse puntare i piedi, Casa Milan spingerebbe Suso a Roma, rinunciando a qualche milione di euro della clausola rescissoria pur di far arrivare in Italia il suo colpo da novanta.

Grazie sempre a Mendes il Milan ha già trovato anche l'accordo con Correa disposto a lasciare Madrid per vestire, a 24 anni appena compiuti, la maglia rossonera. Un giocatore che può fare anche la seconda punta, giocare al fianco di Piatek. Un difetto? Segna con il contagocce: appena venti reti in quattro stagioni con 18 assist. Ma lo scopo di Giampaolo è quello di far segnare il suo Pistolero. Con queste cessioni Donnarumma potrebbe rimanere al Milan un'altra stagione ancora. Una permanenza obbligata anche dalla mancanza di richieste: lo United ha rinnovato con De Gea e il Psg non vuole spendere 50 milioni per Gigio...

riproduzione riservata ®

Lunedì 22 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA