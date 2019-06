Luca Uccello

MILANO - Ancora tre giorni (oggi, domani e sabato, anche se la chiusura è fissata per domenica) per le plusvalenze, tentando di evitare un nuovo rosso di bilancio. La previsione è tra gli 70 e 80 milioni di conti nuovamente in negativo. Una notizia che non aiuta il Milan sul quale incombe sempre una doppia sanzione per la violazione di vincoli finanziari: la prima è relativa al triennio 2014-17 (rientro a pareggio di bilancio nel 2021, limitazione della lista e multa) ed è in attesa di pronunciamento del Tas, la seconda riguarda il triennio 2015-18 e deve essere ancora quantificata da Nyon.

Serve vendere, servirebbe farlo subito e a prezzi alti, non di saldo. Donnarumma 60 milioni, Kessie 40, Suso anche e magari pure Cutrone a 25. Milioni di euro che servirebbero per poi poter investire su un mercato che oggi è fermo, non si muove per colpa di poca liquidità, di prezzi fuori mercato per il budget messo a disposizione dal Fondo Elliott. Tutto fermo per Lucas Torreira (l'Arsenal prima deve trovare un sostituto più forte, deve trovare l'accordo con il Real Madrid per Ceballos sulla base di 50-55 milioni di euro), in stand by per Veratout.

Il Milan sarebbe la destinazione preferita dal giocatore, ma la Roma offre di più e il Napoli dopo aver perso Diawara sta cercando un giocatore in grado di aiutare Ancelotti.

Tutto bloccato anche per Theo Hernandez (il Milan deve cedere due terzini prima di prenderlo) mentre per oggi è attesa la risposta di Kabak che ha incontrato il Bayern Monaco che ha giocato le sue carte, certamente più alte rispetto a quelle rossonere. Una su tutte la Champions League.

E l'Europa League del Milan? Dall'Uefa ancora nessuna comunicazione, il Milan continua ad attendere l'esclusione dalla prossima competizione europea in cambio di un anno in più per il rientro del pareggio di bilancio. Esclusione che a oggi non c'è.

L'unico messaggio in arrivo da Nyon sono stati gli auguri per l'ex capitano rossonero Paolo Maldini che ha spento 51 candeline. La Uefa, attraverso Twitter, ha voluto augurare un felice compleanno al dirigente rossonero, pubblicando il video della premiazione ad Atene del 2007. Un video che ha trovato il like anche di Kabak. Meglio di niente.

Giovedì 27 Giugno 2019, 05:01

