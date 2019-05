Luca Uccello

MILANO - Ammainata l'ennesima bandiera rossonera, il Milan continua a cercare un nuovo allenatore. Non sarà semplice sostituire uno come Rino Gattuso, entrato nel cuore dei tifosi e in quello dei suoi giocatori. «Un uomo vero, leale e diretto. È stato un privilegio. Ti abbraccio come hai fatto tu tante volte con me».

Sono le parole di Gigio Donnarumma simili a tante altre che in questi giorni hanno voluto salutare Ringhio destinato a tornare presto in panchina, non per forza all'estero, probabilmente in Italia.

Lo cercano in tanti, lo vogliono tutti: dalla Sampdoria alla Roma di Totti ma anche e soprattutto la Lazio di Lotito che ha capito che Simone Inzaghi non vuole restare più nella Capitale.

Una scelta precisa, decisa da tempo senza margine di ripensamenti. Inzaghi ha rinviato le vacenze per l'America, per liberarsi dal blocco imposto dal suo attuale presidente (della Lazio) Lotito.

E Rino Gattuso potrebbe aiutarlo in questo. Il suo sì sarebbe fondamentale in quello che poi sarebbe uno scambio di panchine. Ma chi conosce il presidente Lotito sa che non sarà comuque semplice strappargli un sì. Pochi giorni fa non ha esitato dal ricordare a tutti che Inzaghi «è sotto contratto fino al 2020», come dire: chiunque lo voglia deve passare dal me, da Claudio Lotito. E poi come ha ricordato ieri «i problemi della Lazio verranno affrontati in altre sedi, non si risolvono per strada». Quanto può aspettare il Milan? Un po' ma non troppo. Forse anche qualche settimana ma non oltre la metà di giugno. Per questo il Piano B, quello che porta al nome di Marco Giampaolo sta prendendo velocemente piede. È praticamente libero, ed è disponibile a continuare a insegnare calcio, come gli è stato riconosciuto a Genova. Insomma la soluzione migliore, più veloce proprio come quella che potrebbe consigliare a rivalutare Di Francesco. Intanto con la regia di Jorge Mendes è stato proposto Nuno Espirito Santo, ex tecnico di Valencia, Porto e Wolverhampton.

Ma il prossimo allenatore del Milan sarà italiano e sarà scelto in comune accordo con Paolo Maldini (che sta lavorando per avere un suo staff) e nelle prossime ore dovrebbe dare la sua risposta per iniziare la nuova avventura con il Diavolo. Sarà così?

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

