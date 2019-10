Luca Uccello

MILANO - Alessio Romagnoli domenica torna a Roma, la sua città. Ci torna per giocare contro la sua ex squadra, quella dai colori giallorossi. Lo fa da capitano del Milan, facendo il tifo per la Lazio. Una squadra per cui il suo cuore batte fin da piccolo con Alessandro Nesta come idolo, come modello da seguire. Un modello che nel Milan di oggi non c'è.

E se infatti Romagnoli non è ancora riuscito a fare un passo in avanti come giocatore, nonostante le sue qualità indiscusse, la colpa è da dare al Milan, che dal suo arrivo (estate 2015) non gli ha mai affiancato un altro giocatore di pari livello (eccetto Bonucci due anni fa), di prima fascia, di esperienza, uno come Thiago Motta o per rimanere ai giorni nostri come Godin. Continua a essere il migliore della difesa rossonera, quello che tappa i bucchi a destra, a sinistra e nel mezzo e che ci mette sempre la faccia ma ora non basta.

Non basta al Milan di oggi e nemmeno a lui. Lo sa anche lo stesso Alessio che a 24 anni (25, il prossimo 12 gennaio) vuole cominciare a vincere, alzare qualcosa al cielo. A giugno farà le sue valutazioni, deciderà il suo futuro intanto domenica sera all'Olimpico proverà a battere la Roma magari con un suo gol. Con la maglia della Sampdoria lo aveva segnato, aveva esultato, proprio come in un derby, uno di quelli che non è mai riuscito a giocare perché a Roma nessuno ha creduto in lui, in primis Rudi Garcia che lo ha fatto andare via dalla Capitale senza mai batter ciglio. Si è rifatto a Genova con Mihajlovic, lo stesso che lo ha voluto con sè a Milano. Ma adesso c'è Pioli, c'è una stagione già da salvare.

Per questo domenica non si può sbagliare: bisogna tornare a casa con punti. Forse ne basterebbe anche uno per cominciare nel miglior dei modi un tour de force che prevede poi Spal, Lazio, Juventus e Napoli, prima della discesa a Parma, la città del suo nuovo allenatore. Un mese complicatissimo per la squadra rossonera che dopo il mezzo passo falso con il Lecce deve riprendere a correre in classifica e non fermarsi più.

A cominciare proprio da una Roma piena di cerotti e stanca dall'impegno di Europa League. Il Milan deve sapere approffittare e fare una grande partita aiutata magari dal ritrovato Piatek, che lo scorso gennaio proprio all'Olimpico realizzò la sua prima rete con i rossoneri. L'ulltimo blitz del Diavolo all?Olimpico contro i giallorossi è datato 25 febbraio 2018: 2-0 con le reti di Cutrone e Calabria.

riproduzione riservata ®

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA