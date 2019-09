Luca Uccello

MILANO - Al Milan si cambia. Così non va proprio, soprattutto alla luce di un derby perso in malo modo. E allora a Torino, contro Mazzarri, Marco Giampaolo giovedì deve cambiare. Per vincere si affiderà a chi è arrivato in estate, su chi Maldini e Boban credono molto.

Una rivoluzione, è quello che si aspettano i tifosi, è quello che vogliono anche da Casa Milan, che pur ribadendo la fiducia al proprio tecnico, è stato chiesto di voltare velocemente pagina. Per riuscirci ancora una volta bisognerà cambiare, dunque. Non tanto davanti a Donnarumma (anche se le amnesie non mancano, vedere il 2-0 di Lukaku), ma in mezzo al campo e in prima linea, dove il Milan finora ha segnato solo due reti in quattro gare, solo una su azione e non con Piatek.

Un attacco che risulta essere il peggiore insieme a quello di Udinese e Sampdoria. Anche per questo si va verso la conferma naturale di Leao a sinistra, quella di Suso dall'altra parte, con Rebic che potrebbe far riposare l'attaccante polacco già partito dalla panchina, per poi subentrare a gara in corso, contro il Brescia.

Insomma, bisogna cambiare, trovare nuove soluzioni, mantenendo un equilibrio tanto caro a Marco Giampaolo che deve fare i conti con una settimana complicata, con tre gare in sette giorni. Con l'Inter è andata, con Torino e Fiorentina deve andare diversamente. Per queste ultime due non potrà contare su Lucas Paquetà che si è bloccato per colpa di una contrattura ai muscoli flessori della coscia sinistra. Gli esami a cui è stato sottoposto il brasiliano avrebbero escluso lesioni ma è meglio non rischiare.

Meglio aspettare la trasferta a Genova tra una decina di giorni prima della nuova sosta per le Nazionali. Una scusa per provare Krunic, magari al fianco di Bennacer inspiegabilmente messo da parte dopo una sola gara. Ma non bisogna nemmeno esagerare, buttare in campo tutti i nuovi, tutti subito. Il rischio potrebbe essere troppo alto. Certo il ritorno di Calabria a destra, possibile l'esordio dall'inizio di Theo Hernandez. In mezzo al campo l'unico a salvarsi potrebbe essere l'instancabile Kessie mentre in avanti l'unico vero grande dubbio è far cominciare da subito Rebic o dare fiducia inizialmente ancora a Piatek. Ancora due giorni per pensarci, riflettere su chi gli dà maggiore garanzia. Di sicuro non sarà semplice scegliere l'undici perfetto soprattutto ora, dopo aver perso così il suo primo derby di Milano.

riproduzione riservata ®

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA