Luca Uccello

MILANO - Adesso si mette male. O magari no. Dipende dai punti di vista. Alessio Romagnoli ha cambiato agente: ha scelto Mino Raiola. Non uno a caso.

Ha scelto quello che può fargli guadagnare più soldi, fargli cambiare anche squadra se il Diavolo dovesse rimanere ancora all'inferno, lontano dalla Champions League. Il Milan vuole vincere in meno di dieci anni. Lo ha garantito l'ad Gazidis ai soci, ma vuole farlo alle sue condizioni: senza top-player, con un limite agli ingaggi e con l'aiuto di un allenatore capace. Tutto bello, ma anche difficile e lungo da realizzare. E gli anni passano per tutti, anche per il capitano rossonero che il prossimo 12 gennaio ne compirà 25. L'età giusta per decidere cosa fare da grande. In cinque anni di Milan ha alzato solo una Supercoppa italiana. Troppo poco e il futuro non si preannuncia certo dei migliori.

La scelta di Raiola non è caso, come non lo era stata per Bonaventura e nemmeno per Donnarumma. I loro contratti hanno tre scadenze diverse: Jack a giugno, Gigio l'estate successiva, il capitano tra due. Ma se Boban e Maldini vogliono programmare devono farlo subito, devono sedersi al tavolo delle trattative con Raiola e capire le sue intenzioni.

Bisognerà capire (a novembre il Milan andrà a Nyon per un incontro interlocutorio) anche se l'Uefa costringerà il club rossonero a fare dei sacrifici, delle cessioni illustri. Ecco allora spiegato l'ingresso di Mino Raiola che ha già fatto sapere che non accetterà riduzioni d'ingaggio per il numero uno della Nazionale di Roberto Mancini.

Stesso dicasi per il capitano rossonero che se prolungherà lo farà a cifre rialzate rispetto a quelle attuali. Non sarà semplice per la dirigenza rossonera trovare un accordo che si sposi con le esigenze sportive e quelle finanziarie. Due anni fa il Milan rifiutò 50 milioni dal Chelsea per il suo capitano, oggi sarebbe già partito. Anche Donnarumma, è stato non ufficialmente sul mercato, ma l'offerta di Leonardo non aveva convinto Casa Milan. Di sicuro un futuro senza due dei migliori giocatori attuali della rosa non può certo essere un bel segnale di crescita. Il presente intanto dice Spal, con l'ex patron Berlusconi che si augura che il Diavolo possa presto tornare a vincere come con lui

riproduzione riservata ®

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA