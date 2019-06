Luca Uccello

MILANO - Addio Europa League. Il Milan accetterebbe (volentieri) in cambio di una proroga di un anno per rientrare nei parametri previsti dal Fair Play Finanziario, per un pareggio di un bilancio, a oggi fissato al termine della stagione 2020-21.

Per iniziare questo lungo cammino il Diavolo dovrà riuscire a vendere a caro prezzo fin da subito i suoi big, tutti quei giocatori che non rientreranno nel progetto tecnico del nuovo allenatore. Quello a cui punta il club rossonero e Ivan Gazidis, che sta trattando da mesi in prima persona con l'Uefa, è un Settlemant Agreement rivisitato che guiderebbe il club rossonero, attraverso controlli cadenzati in un percorso pressoché identico a quei club che hanno sottoscritto il Settlement in maniera istituzionale.

Una decisione ufficiale dovrebbe arrivare da Nyon fin da oggi. Ufficialità che non cambierà di molto la strategia di mercato del Milan di Giampaolo che prova a farsi bello in mezzo al campo. Dopo il primo colpo Krunic (per lui ieri visite di rito e un passaggio a Casa Milan) si cercano Sensi (il Sassuolo vuole 20 milioni di euro più bonus dopo che Cutrone ha detto di no al prestito) e Veretout che la Fiorentina è disposta a cedere a 25 milioni di euro. Una cifra che il Milan cercherà di trattare il più possibile considerato anche l'accordo totale con l'entourage del giocatore. L'alternativa si chiama Diawara che a Napoli non ci vuole più stare. Ma c'è da trattare con De Laurentiis e non è semplice. Il grande sogno del centrocampo rossonero si chiama Lucas Torreira che Giampaolo ha già allenato a Genova per due stagioni. L'Arsenal lo ha pagato 35 milioni e ora vale di più. Chiaro il suo agente, Pablo Bentancurt: «Non so nulla sull'interesse dei rossoneri, nessuno mi ha contattato. La chiamata di Giampaolo sarebbe qualcosa di speciale per Lucas».

A Casa Milan è un via e vai di agenti, intermediari e amici. Tra questi Shevchenko che ha consigliato un proprio connazionale: Vitalij Mykolenko, terzino sinistro classe 1999 della Dinamo Kiev.

Il suo valore si aggira intorno ai 6-7 milioni. Ma a sinistra il Milan sta trattando anche con Mario Rui che vorrebbe tornare da Giampaolo. Anche qui c'è differenza tra domanda e offerta.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

