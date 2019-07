Luca Uccello

MILANO - Addio anche a Jordan Veretout. Alla fine il francese va alla Roma. Più alta l'offerta alla Fiorentina (20 milioni contro i 16+2 del Milan), più alto l'ingaggio (2,5 netti a stagione per cinque anni). Ancora una volta il Diavolo perde un giocatore su cui avevo deciso di puntare. Ma le colpe non sono tutte di Maldini o di Boban (e pure Massara). Le colpe derivano da un mercato incerto non solo nelle entrate ma soprattutto nelle uscite.

Marco Giampaolo ha più spine che una rosa su cui poter lavorare. A oggi, dopo quasi dieci giorni di ritiro e con una tournée alle porte (non ci sarà nessuna amichevole ma una partitella in famiglia venerdì mattina), il tecnico rossonero può contare più o meno sulla stessa rosa di un anno fa. Una squadra senza un punto fermo come Bakayoko in mezzo al campo ma ancora con Lucas Biglia (sul mercato) in attesa di scoprire Krunic (in recupero da un infortunio) e Bennacer (non ancora ufficiale e soprattutto non ancora a Milanello).

Oggi il Milan non ha certezze. C'è una base, anche solida, che però potrebbe da un momento all'altro cedere. Alla finestra rimangono alcuni pezzi pregiati: da Donnarumma a Suso fino a Kessie e perché no, anche Calhanoglu che potrebbe tornare in Bundesliga. Sul centrocampista turco ci sarebbe il forte interesse da parte dei tedeschi del Lipsia.

Una trattativa non c'è ancora, ma il Milan sarebbe pronto a sedersi al tavolo per discutere di un possibile scambio con il difensore francese, classe 1998, Dayot Upamecano.

Uno dei tanti nomi inseriti da tempo nella lista dei giocatori che piacciono a Casa Milan. Un'altra operazione da mettere in piedi, cercare di portare a conclusione non come è successo fino a qui. Il volo a Madrid da Florentino Perez ha permesso di portare a casa Theo Fernandez ma creando anche un affollamento sulla fascia di sinistra senza precedenti: c'è Ricardo Rodriguez, c'è Laxalt, c'è anche Strinic oltre che il francese. Due sono in vendita ma mancano le richieste. Così come per Cutrone e André Silva. Uno dei due dovrà partire. Così Giampaolo non può lavorare come vorrebbe, come dovrebbe. Il suo gioco, il suo calcio ha bisogno di tempo e applicazione. Senza si rischia di fare brutte figure.

Quelle che al Milan non sono mai concesse. Insomma, serve rapidità anche se è giusto ricordarlo il mercato non chiude domani ma il prossimo 2 settembre.

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

