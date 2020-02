Luca Uccello

MILANO - A volte basta la presenza. Una presenza importante, che porta anche fortuna quando si parla di derby. Basta Zlatan Ibrahimovic. Con il Verona non era nemmeno in panchina e il risultato si è visto (1-1).

Per fortuna con l'Inter ci sarà, non può mancare. Lo sa anche Stefano Pioli, lo sa anche se può dirlo apertamente. «L'assenza di Ibrahimovic? Meno sei dipendente dal singolo giocatore, maggiori vantaggi hai in altre situazioni ma è vero che i giocatori importanti, i campioni, possono dare alla squadra maggiori possibilità di essere performante. Ha avuto un affaticamento complicato da un'influenza, l'influenza è passata e speriamo possa avere una settimana normale ed essere in campo». Pretattica. Con l'Inter sarà in campo, al centro dell'attacco. Con lui in campo il Milan ha perso due derby. L'ultimo il 6 maggio 2012, quello che consegnò lo scudetto alla Juventus. Un derby perso (2-4) dove Ibrahimovic segnò una doppietta.

Adesso è diverso, ora è il Milan che può consegnare alla Juventus uno scudetto anticipato. «L'Inter è una squadra solida e compatta e forte in tutti i reparti. Dobbiamo prepararci bene, i derby sono partite dove non contano i valori dimostrati fino a quel momento o i punti di distanza. Dobbiamo mettere in campo la nostra migliore prestazione, abbiamo le qualità per fare bene».

Il tecnico rossonero, a Coverciano per la cerimonia di premiazione della Panchina d'oro, analizza poi il momento della sua squadra: «Purtroppo noi non siamo riusciti a vincere ma abbiamo messo in campo tanta generosità, tanta volontà, e sulla voglia di vincere non ci sono rimpianti».

L'Europa? «Deve essere un obiettivo per un club come il Milan. Ci sono ancora tante partite. Dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro quotidiano e provare a vincere tutte le prossime partite, come se fossero decisive. La classifica è corta e il campionato è molto complicato e competitivo, le squadre medio-piccole sono cresciute tanto e vincere le partite sarà difficile, servono prestazioni importanti». Pensa positivo pure l'ex ad Adriano Galliani: «Felice sia tornato in rossonero: è formidabile dentro e fuori dal campo». Preoccupato invece il sindaco Beppe Sala, interista dichiarato: ««Il derby è sempre il derby, una partita che va sempre per il suo registro, difficile fare previsioni sul risultato. Mi preoccupa il nuovo Milan, Ibrahimovic è forte perché è un giocatore intelligente, sarà motivo di grande attenzione».

Intanto il futuro di Pioli torna a essere incerto, almeno secondo quanto riportato dalla Bild sicuro che Ralf Rangnick, direttore tecnico della Red Bull in Brasile e negli Stati Uniti, sarà il prossimo allenatore-direttore sportivo del Milan.

Il quotidiano tedesco parla di trattative avanzate e che potrebbero concretizzarsi proprio a partire dalla prossima stagione. Da Casa Milan nessuna conferma. Per il momento sono soddisfatti del lavoro svolto dall'attuale tecnico. Staremo a vedere.

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

