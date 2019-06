Luca Uccello

MILANO - A un mese dall'inizio della nuova stagione (il prossimo 8 luglio), il Milan è ancora un grande punto interrogativo. Non c'è ancora l'allenatore, non c'è un direttore sportivo, non c'è nemmeno l'ufficialità di Boban. Zorro, si dice, lascerà la Fifa per accettare le offerte di Elliott e andare a ricoprire il ruolo di direttore generale e diventare così il vice Gazidis (ma ieri Infantino si è opposto). Ma quando sarà ufficiale? Quando questi nomi cominceranno davvero a lavorare per il Milan. Senza dimenticare che Paolo Maldini non ha ancora accettato ufficialmente il ruolo di direttore tecnico che fino a qualche settimana fa era di Leonardo. L'ex capitano rossonero ha sicuramente le idee chiare, ha il sì di Marco Giampaolo, ma serviranno ancora dei giorni prima di riuscire a mettere nero su bianco, poter far partire la programmazione della nuova stagione e cominciare a fare il mercato.

Lunedì Massimo Ferrero incontrerà Marco Giampaolo di rientro dalle vacanze e sa benissimo come finirà («non posso trattenere chi non ama la Sampdoria e non vuole stare nel mio club»). Ma non solo. Il presidente è sicuro che «il Milan farà un grande acquisto e, ripeto, non posso mai trattenere una persona che dopo la Sampdoria vola in alto e va a far bene in altri lidi».

Da Roma, in casa Lazio, nessuno parla del possibile addio di Tare («Sono un professionista, tutto può succedere»), ma esiste questa possibilità, questa tentazione che prende l'uomo di fiducia di Claudio Lotito. Il Milan è in ritardo e la decisione di sospendere ogni giudizio sul Milan in Europa in attesa della decisione del Tas, che potrebbe anche non arrivare in tempo per l'inizio della competizione, se non sarà applicata una procedura d'emergenza, non aiuta il club. Da Casa Milan a Milanello, Riccardo Montolivo ha voluto salutare i suoi tifosi dopo 7 anni (4 da capitano), dimostrando ancora una volta il suo stile: «Mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato. Non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato. Non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato. Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare grazie tifosi rossoneri, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta».

