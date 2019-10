Luca Uccello

MILANO - A Genova Krzysztof Piatek potrebbe tornarci da panchinaro. L'attaccante polacco del Milan, esploso con la maglia rossoblù, è in crisi e Marco Giampaolo non vuole aspettarlo, non può proprio farlo. Fin qui il centravanti del Diavolo ha segnato solo due reti, entrambe su rigore, una con il Verona (decisiva), l'altra contro il Torino.

Una crisi del gol su azione preoccupante per un giocatore che l'anno scorso con il Genoa era esploso per poi continuare, in parte, anche a Milano. Un momento no che dura, a dire il vero, da metà aprile dello scorso campionato: una sola rete con il Frosinone nelle ultime sette giornate di stagione con Gattuso che ha perso il quarto posto anche per colpa sua. Numeri che lo mettono in discussione, troppo poco per un giocatore preso a gennaio scorso da Leonardo (e Maldini) per raggiungere la Champions.

Oggi Piatek non è più un titolare inamovibile, un punto di forza del Milan di Giampaolo. Lo dicono ancora i numeri: sei gare di campionato, già una panchina (alla seconda con il Brescia) e una sostituzione pesantissima contro la Fiorentina in un cambio di modulo che lo ha escluso. E adesso cosa succederà? È possibile che il tecnico decida per un altro tridente, metta in campo quelli di cui si fida.

E tra questi ci sono anche Castillejo e Borini. Sarebbe una scelta clamorosa ma inutile nasconderlo: per lui è una finale, da dentro o fuori. E perdere o pareggiare sarebbe la fine, sarebbe esonerato. Ma insieme a Piatek, Giampaolo, finché sarà lui l'allenatore del Diavolo, dovrà cercare di recuperare l'altro investimento rossonero: Lucas Paquetà. Il brasiliano indisciplinato tatticamente per il suo allenatore è finito ormai fuori dall'undici titolare.

A Torino è rimasto fuori per infortunio, con la Fiorentina per scelta. E non è stata nemmeno la prima voltà: dal 25 agosto a oggi il brasiliano ha giocato appena 172', partendo titolare solo due volte, subentrandone in altre due occasioni. Briciole per un giocatore su cui Leonardo puntava molto, su cui Elliot scometteva altrettanto. Insomma, la gestione Giampaolo fin qui è a dir poco disastrosa anche da questo punto di vista.

