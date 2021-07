Luca Uccello

Milan, si riparte. Stesse ambizioni, forse ancora migliorate dopo la scorsa stagione vissuta da protagonisti. Campionato da conquistare, Champions League da onorare ma con gli stessi giocatori di un anno fa, anzi due in meno: Donnarumma e Calhanoglu che ha scelto l'Inter. Stesse facce per una stagione dove Zlatan Ibrahimovic e Simon Kajer saranno le due figure guida di una squadra che deve essere ancora costruita. Non basta la conferma di Tonali soprattutto se Frank Kessie dovesse dire addio al Milan. L'ivoriano in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno non sarà a Milanello, non ci sarà fino dopo la fine dell'avventura della sua Costa d'Avorio alle Olimpiadi a Tokyo. Stesso discorso per Pierre Kalulu.

Mentre Maignan e Rebic, reduci da Euro 2020 arriveranno nel centro sportivo di Carnago solo il prossimo 26 luglio. Più di un mese senza il generale, senza cercare di capire da lui quali sono le sue reali intenzioni. Restare o andarsene come hanno fatto Gigio e Calha. È una questione d'ingaggio: Frank chiede 6 milioni e il Milan sarà costretto a concedergli tutti, non un euro di meno.

Intanto a guidare il gruppo (allenamento sul campo esterno ore 18, dopo la conferenza d'esordio della stagione di Pioli nel primo pomeriggio) ci sarà fin da subito Zlatan che proseguirà a Milanello il percorso di recupero dopo l'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno. L'obiettivo dell'attaccante è rientrare il prima possibile. Secondo i piani dello svedese potrebbe saltare la prima giornata di campionato, probabilmente anche la seconda ed essere abile e arruolabile ai primi di settembre, dopo la prima sosta. Nessuno in casa rossonera vuole correre rischi e quindi Ibra tornerà a giocare solo quando avrà risolto definitivamente il suo problema al ginocchio. Nelle prossime ore sarà annunciato il rinnovo di Davide Calabria: accordo migliorato per l'esterno rossonero che ha firmato per altre quattro stagioni.

