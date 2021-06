Luca Uccello

Mauro Icardi al Milan? Zlatan Ibrahimovic non dice no, anzi. «Sono favorevole all'arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società».

Una risposta che apre all'arrivo di un nuovo attaccante in rossonero, di un nome importante che non deve essere per forza Olivier Giroud. La punta del Chelsea, campione d'Europa, potrebbe arrivare a Milanello a parametro zero. Un affare nonostante non la più giovane età. In settimana è previsto un incontro con l'entourage del giocatore. Passi in avanti anche con i Blues per Tomori.

A Striscia la Notizia l'attaccante svedese ha ricevuto il terzo Tapiro d'Oro stagionale, il settimo in assoluto, dopo che l'ennesimo infortunio lo costringerà a dire anticipatamente addio agli Europei. «Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mollare», ha commentato all'inviato di Antonio Ricci, Valerio Staffelli.

Infortuni a catena che avrebbero spinto la dirigenza rossonera a interessarsi anche all'ex capitano dell'Inter Icardi che sogna sempre un ritorno a Milano da avversario. Una stagione non fortunatissima la sua: 13 reti complessive, 6 assist, in 28 presenze, 1702' disputati. Un attaccante valutato tra i 50 e i 60 mila euro.

Una valutazione alta ma non impossibile. Nel reparto offensivo resteranno Rebic e Rafael Leao, partirà Castillejo (direzione Spagna) non invece Hauge che vuole restare ancora a Milano: «Sono pronto a tornare e a lottare per un posto da titolare ma se il club ha altre intenzioni allora deciderò che cosa fare. Prima di tutto, voglio essere parte di una squadra e contribuire ad essa, non solo in allenamento».

Prima di salutare l'inviato del Tg satirico di Canale 5, Zlatan si lascia anche andare a un commento ironico su un possibile ritorno al Festival di Sanremo: «Non si sa mai. Sono molto ricercato». Questa volta però nel contratto da 7 milioni appena rinnovato con il Milan non ci sarà spazio per Festival o altre partecipazioni televisive.

