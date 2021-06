Luca Uccello

Mancano delle frecce nell'arco di Stefano Pioli. Ne sono rimaste due, forse tre. Davide Calabria a destra (con tanto di prove di rinnovo in corso), Theo Hernandez a sinistra (si è ufficialmente lasciato con la fidanzata Zoe Cristofoli). Poi c'è Pierre Kalulu, un jolly di difesa bravo a destra come nel mezzo. Ma non bastano, serve altro.

Paolo Maldini e Frederik Mascara devono guardarsi in giro dopo il mancato riscatto di 18 milioni di euro per Diogo Dalot tornato al Manchester United e la convinzione che Andrea Conti non sia un giocatore da Milan. Un acquisto sbagliato che ha finito la sua stagione a Parma e che la prossima potrebbe giocare invece al Genoa.

Il Milan guarderà con attenzione all'Europeo ma pure alla Coppa America. Tra i nomi però tornati d'attualità c'è quello di Junior Firpo. L'esterno spagnolo lascerà il Barcellona vista la conferma di Ronald Koeman, i suoi agenti si trovano già in Italia e nei prossimi giorni potrebbero avere un nuovo confronto con la Stato maggiore rossonero. Al momento si tratta di un'idea che, alle giuste condizioni economiche, potrebbe diventare presto una vera e propria trattativa.

Il Milan anche in questo caso punterebbe ad avere il giocatore con una formula vantaggiosa: un prestito con diritto di riscatto. Un Diavolo che guarda sempre in Spagna, agli esuberi delle grandi. Uno di questi è Brahim Diaz su cui Pioli ha deciso di puntare. Ma qui l'ultima parola tocca a Carlo Ancelotti. E dalla Casa Reale potrebbero arrivare anche Nacho Fernandez che può ricoprire praticamente tutti i ruoli del pacchetto arretrato. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e le trattative per il rinnovo non hanno ancora dato la fumata bianca.

Poi c'è Alvaro Odriozola terzino destro spagnolo classe 1995, al Real Madrid dall'estate del 2018, quando è stato prelevato dalla Real Sociedad per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Ma a Madrid non è ancora esploso.

