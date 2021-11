Luca Uccello

Manca solo il Napoli. Poi il Milan avrà affrontate tutte le grandi, tutte le squadre che lottano per lo scudetto. Nessuna sconfitta e due pareggi questo il cammino della squadra di Stefano Pioli che anche contro l'Inter ha giocato una partita vera. Poteva perderla ma alla fine poteva anche vincerla. Sempre nel segno di Zlatan Ibrahimovic, di un giocatore anima e corpo di questa squadra. Il Milan ha vinto grazie a lui contro la Lazio. Ha pareggiato con la Juventus, vinto a Bergamo, vinto col Verona, vinto a Roma. E ora l'Inter. Per il Milan un primo posto meritatissimo al fianco della squadra di Spalletti. Il faccia a faccia con il Diavolo ci sarà qualche giorno prima di Natale. Ma per fortuna a fare un regalo a Pioli potrebbe essere l'Inter di Inzaghi che affronterà gli azzurri subito alla ripresa del campionato. Il Milan di oggi ha quattro punti in più rispetto a una anno fa. Non sono pochi, anzi. Sono tanti e sono frutto del lavoro di Pioli, della programmazione della società che anche nel derby della Madonnina ha dimostrato di aver costruito una squadra forte, solida, pronta a tutto. A guidarla è Ibra che a 40 anni si può permettere di giocare una stracittadina da protagonista indiscusso e sfiorare anche la gioia del gol.



