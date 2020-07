Luca Uccello

Maldini ha sbagliato poco sul mercato. Ibra segna e trascina. Stefano Pioli, come Gennaro Gattuso, ha la squadra in mano, dalla sua parte. E le vittorie con Lazio e Juventus lo dimostrano. Tre personaggi in cerca di conferma in un MIlan che ha scelto ormai da mesi di cambiare, rivoluzionare ancor una volta il suo progetto. Scelta di Ivan Gazidis, il manager che ha la piena fiducia del Fondo Elliott. Ma la domanda non cambia. Siete sicuri di mandarli via? Ralf Rangnick è una scelta rischiosa. Un altro manager, oltre che tecnico, che non conosce il nostro calcio. Non conosce nemmeno il Milan e la sua storia. Come non la conosce nemmeno l'ad sudafricano che ha perso nell'ordine Leonardo, Gattuso e Boban. E ora rischia di perdere una altro pezzo di storia del Milan come Paolo Maldini. L'ex capitano rossonero a fine stagione lascerà nuovamente la società in cui è nato, è cresciuto, ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Ma per Gazidis non basta. Da responsabile dell'area tecnica, con la possibilità di decidere sul mercato a un ruolo istituzionale, non di semplice ambasciatore, con la possibilità di contribuire al nuovo progetto che entrerà in scena dalla prossima stagione. Un ruolo che non interessa a Paolo Maldini che non ha nessuna intenzione di sventolare a qualche evento. Non lui. Ha detto già di no, perché vuole essere operativo, sul campo. Tra Paolo e Gazidis il rapporto si è rotto da tempo. Dall'intromissione sulla scelta tecnica con Pioli di fatto messo in fuorigioco già a gennaio. Poi l'addio polemico a Boban. Ma Maldini sul mercato ha sbagliato poco: Theo Hernandez, Kjaer, Rafael Leao, Rebic, Bennacer e soprattutto Ibrahimovic. Già Ibra, un over 30, uno di quei giocatori (come Kjaer) che non dovrebbe più far parte del prossimo progetto. Che errore. Zlatan è un giocatore capace ancora di dare tantissimo, di far crescere i ragazzini. E' capace lui così come Pioli. Un allenatore gentiluomo, uno che lavora in silenzio. Uno che sa farsi volere bene da tutti, soprattutto dai suoi giocatori (e sempre più amato dai tifosi). Un allenatore che ha saputo, a differenza di Giampaolo, tirare fuori il massimo da giocatori che sembravano venuti dal pianeta Marte. Gazidis, è proprio sicuro di mandarli via?

