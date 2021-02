Luca Uccello

Lo scudetto? Non è perso. Così pensano al Milan. Ora però bisogna reagire, serve battere ancora l'Inter e riprendersi il primato. Certo, l'impegno in Europa League (giovedì)dà fastidio, non ci voleva ora. Arriva tra l'Inter e la Roma, in un momento dove anche Stefano Pioli deve dare delle risposte.

Le sconfitte con Lille, Atalanta e Spezia hanno dimostrato che contro le squadre che giocano veloci, palla a terra il Diavolo fatica, va in confusione, non riesce a essere la solita squadra. E qui tocca al tecnico fare qualcosa di diverso, cambiare gioco, atteggiamento, non dare più punti di riferimento.

Oggi il Milan forse ne ha troppi. Questo è il primo problema o tormento di Stefano Pioli.

L'altro si chiama Zlatan Ibrahimovic. I numeri dicono che non esiste l'Ibra-dipendenza: nelle prime 22 giornate di campionato, il Diavolo ha raccolto 23 punti con Zlatan in campo, mentre senza l'attaccante svedese ne ha ottenuti 26. La forza di Zlatan non è discussione, la sua leadership nemmeno. Ma intorno a lui c'è spesso il vuoto e la partecipazione a Sanremo in questo momento sembra essere una stonatura che Casa Milan non può gestire come invece vorrebbe. E Mario Mandzukic? È arrivato a metà gennaio allenato ma non ancora pronto per giocare novanta minuti da subito, dall'inizio. Ci proverà probabilmente contro lo Stella Rossa. Ma forse per aiutare Ibra e il Milan da subito serviva un altro giocatore? Nemmeno Meite a centrocampo può considerarsi un rinforzo all'altezza come non lo è Krunic.

Insomma, a gennaio il celebrato mercato rossonero potrebbe ridursi al solo Tomori, un guerriero arrivato in prestito secco. Poi si vedrà. L'ultima preoccupazione per Pioli, non da poco, è su come reagirà la squadra. È la prima volta da inizio campionato che si trova dietro. Se oggi c'è un punto di distanza, domenica pomeriggio Ibra & C. potrebbero cadere anche a -4.

Nessuno chiaramente se lo augura, in primis il presidente Paolo Scaroni. «Noi al Milan non ci esaltiamo quando siamo primi e non ci abbattiamo quando siamo secondi. Guardiamo davanti partita dopo partita cercando di fare il meglio: ora andiamo a Belgrado, poi avremo il derby. Non temo per nulla un abbattimento generale, sono convinto che il clima a Milanello sia ottimo». Nessuno mette in dubbio nemmeno questo. E di sicuro «questa settimana ci dirà molto sul futuro della stagione». Amen.

