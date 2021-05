Luca Uccello

«Le strade del Milan e di Donnarumma si dividono, non posso che augurare il meglio a un ragazzo sensibile come lui». Parole di Paolo Maldini. Parole che non sono accusa e nemmeno rimprovero. Non ce l'ha con Gigio. Per questo lo vuole ringraziare. Lui e chi altro andrà via.

Lo difende anche. «Gigio è stato leader e spesso capitano. La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. So che questa è una cosa che è difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere che iniziano in un posto e finiscono in quel posto lì. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan: Gigio l'ha fatto, non ci ha mai mancato di rispetto».

Così il direttore tecnico del Milan, sul canale Twitch del club. Poi l'emozione Champions League: «Avevamo questo sogno, siamo arrivati al secondo posto per la nostra unità d'intenti». Rispetto al campionato quella della Champions «è una sfida ancora più alta, riserva sorprese sia positive che negative, ma quando si tratta di Milan quasi sempre positive. Ibra nello spogliatoio ha chiesto chi avesse giocato la Champions, solo Hakan Calhanoglu ha alzato la mano».

Ibra multato. Intanto non è bastato secondo il quotidiano svedese Aftonbladet cedere la Bethard, agenzia di betting con sede a Malta, di cui Zlatan aveva delle quote: venduta alla Esports Entertainment Group per poco meno di 16 milioni di euro. Una cessione che non cambia la sostanza: l'Uefa ha deciso di multare r Zlatan Ibrahimovi di 50.000 euro «per avere un interesse finanziario in una società di scommesse».

