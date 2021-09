Luca Uccello

La sconfitta su rigore con l'Atletico Madrid (1-2 al 97'!) fa ancora male. Male anche a Gordon Singer presente a San Siro come all'evento organizzato da Fondazione Milan Restore the Music Milan che si è posto l'obiettivo di combattere la povertà educativa utilizzando la musica e lo sport.

Il figlio del fondatore del Fondo Elliott si è presentato facendo una battuta riferita al signor Cakir, l'arbitro che ha fischiato un rigore decisamente discutible. «Avevo invitato gli arbitri per questo evento, ma non li vedo». Battuta, provocazione che il presidente rossonero Paolo Scaroni preferisce invece evitare: «Non parlo mai degli arbitri, è un argomento che va lasciato da parte. Certo, essere sconfitti è sempre doloroso, però mi porto dietro ottimismo e fiducia perché ho visto una bella squadra, combattiva e resiliente e questo mi fa ben sperare per il futuro».

Il passaggio del turno complicatissimo? «Resto fiducioso anche per questo girone di Champions, perché ho visto una squadra che è in grado di battere chiunque. E chiunque significa vincere nella doppia sfida con il Porto in programma il prossimo 19 ottobre e il 3 novembre a San Siro. Due sfide fondamentali per il club rossonero per sperare di continuare la propria avventura nell'Europa che conta. L'Europa League sarebbe un premio di consolazione. Ma prima di tutto c'è da affrontare l'Atalanta. Sfida che il Milan sarà costretto ad affrontare senza Alessandro Florenzi che questa mattina si presenterà a Villa Stuart per sottoporsi a esami clinici per verificare le condizioni del suo ginocchio sinistro che continua a dargli fastidio, a limitarlo in campo. Pure contro l'Atletico ha giocato con il dolore, lo stesso che gli aveva impedito di scendere in campo contro lo Spezia.

Il professor Mariani valuterà lo stato del ginocchio e deciderà se consigliare al giocate una terapia conservatrice con un periodo di riposo per smaltire tutti i fastidi o propendere per un'operazione in artroscopia, che lo terrebbe fuori, in questo caso, per qualche settimana. Sicuramente niente sfida all'Atalanta domenica sera a Bergamo. In dubbio anche Giroud, soliti problemi alla schiena, mentre tornerà Simon Kjaer. Per rivedere invece Ibrahimovic in campo bisognerà attendere la prossima sosta di campionato, a metà ottobre. Lo svedese, applaudissimo a San Siro, tornerà probabilmente solo per la sfida al Verona o più facilmente quella di tre giorni dopo contro il Porto a Oporto. Zlatan vuole tornare guarito. Vuole rientrare e non uscire più dal campo. Chiaro il messaggio.

