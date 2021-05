Luca Uccello

La pazienza è quasi finita. Dopo Gigi Donnarumma anche Hakan Calhanoglu saluterà il Milan. L'offerta da 4 milioni di euro presentata dal club rossonero non è mai stata presa seriamente in considerazione dal turco e nemmeno dal suo entourage che ha chiesto di averne cinque.

Troppi per un giocatore mai continuo, che vive di luci e molte ombre. Il numero dieci rossonero pensa di meritare di più, Paolo Maldini invece no. Casa Milan ha deciso di concedergli ancora una settimana di tempo per decidere il suo futuro. Non di più. Se il Sultano non dovesse rinnovare con il Milan, le alternative più probabili si chiamano Josip Ilicic, Rodrigo De Paul ma anche Matteo Pessina e perché no: Papu Gomez, che tornerebbe volentieri in Italia dopo l'esperienza al Siviglia.

Poi c'è da valutare il rinnovo del prestito con il Real Madrid di Brahim Diaz che può ricoprire lo stesso ruolo di Calha anche se Maldini e Massara sono d'accordo con Pioli che il Milan in Champions ha bisogno anche di un'alternativa, di un giocatore di assoluto valore che non faccia rimpiangere la possibile partenza di Calhanoglu che al momento sul piatto ha solo una ricchissima offerta dal Qatar, non certo dalla Premier League.

Il più facile da raggiungere è Ilicic. Lo sloveno, che ha 33 anni, lascerà Bergamo e l'Atalanta ha fissato anche il prezzo: 10 milioni di euro. Più che ragionevole per un giocatore che in campionato ha giocato 28 gare, segnato sei reti con 10 assist. Dati che vanno aggiornati con un gol e un assist in più se si prendono in considerazione anche le sei presenze in Champions.

Completamente diversa la valutazione che l'Udinese fa per il suo Messi: 40 milioni di euro poco trattabili. Nemmeno l'inserimento di Hauge potrebbe diminuire di molto la richiesta di patron Pozzo che girerebbe poi il giocatore probabilmente al Watford. Sulle tracce di De Paul (9 reti, 7 assist in 36 presenze) c'è anche l'Atletico Madrid campione di Spagna del Cholo Simeone. Staremo a vedere.

